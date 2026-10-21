Evita juicios en proyectos SAP con SAP Activate

El pasado 21/10/2026 Luis Vilanova, perito judicial experto en proyectos SAP, explica la importancia de…

El pasado 21/10/2026 Luis Vilanova, perito judicial experto en proyectos SAP, explica la importancia de poder demostrar que en la implementación de este ERP se han seguido las metodologías recomendadas por el fabricante.

Ver el video del webinar aquí.

Los proyectos SAP concentran algunos de los procesos más críticos de una organización. Finanzas, compras, logística, producción, ventas o gestión de clientes pueden depender, directa o indirectamente, de que la implantación funcione según lo previsto.

Cuando un proyecto empieza a desviarse, sin embargo, reconocer el problema a tiempo no siempre es sencillo.

Puede haber reuniones, documentos, decisiones, pruebas, aprobaciones, cambios de alcance y cientos de incidencias distribuidas entre diferentes equipos y sistemas. La información existe, pero convertirla en una visión objetiva del estado real del proyecto puede resultar mucho más complicado.

Aquí aparece una aplicación especialmente interesante de la inteligencia artificial: utilizar IA para analizar la documentación generada durante una implantación SAP y contrastarla con el marco metodológico de SAP Activate.

El webinar “IA para evaluar proyectos SAP Activate, desarrollada por peritos y auditores miembros de AUSAPE” aborda precisamente esta posibilidad desde una perspectiva que combina metodología, auditoría, evidencia documental y experiencia pericial.

Y plantea una cuestión especialmente relevante para cualquier empresa involucrada en una transformación SAP:

¿Es posible detectar mediante IA que un proyecto se está apartando de las buenas prácticas antes de que esas desviaciones se conviertan en un problema mucho mayor?

De gestionar un proyecto a poder demostrar cómo se ha gestionado

Una implantación de ERP no se compone únicamente de software, parametrizaciones e integraciones.

También existe otra capa menos visible: la evidencia que demuestra cómo se tomaron las decisiones y cómo evolucionó el proyecto.

Una organización puede haber realizado una prueba, por ejemplo, pero desde la perspectiva de una auditoría también importa saber si existe documentación que permita acreditar qué se probó, con qué resultado y si quedó correctamente validado.

Algo parecido sucede con los requisitos, cambios de alcance, migraciones, aprobaciones o decisiones relacionadas con la puesta en producción.

Por eso, uno de los mensajes más relevantes del webinar es que la documentación adquiere un valor que va mucho más allá del puramente administrativo.

Contratos, propuestas, actas de reuniones, aprobaciones, pruebas UAT, solicitudes de cambio, incidencias, registros, correos electrónicos o decisiones relativas al Go/No-Go pueden ayudar a reconstruir posteriormente lo sucedido durante una implantación.

La consecuencia es importante:

gestionar correctamente un proyecto y ser capaz de demostrar que se ha gestionado correctamente no son exactamente lo mismo.

SAP Activate como marco de referencia

SAP Activate proporciona un marco estructurado para el desarrollo de los proyectos SAP.

Sus diferentes fases permiten ordenar el recorrido desde los primeros planteamientos hasta la implantación y posterior operación:

Discover → Prepare → Explore → Realize → Deploy → Run

Visto desde la perspectiva de gestión, este modelo sirve para organizar el proyecto.

Pero existe otra lectura muy interesante: utilizar esa misma metodología como referencia para evaluar posteriormente, o incluso durante la propia ejecución, si determinados elementos del proyecto están suficientemente respaldados por evidencias.

Es aquí donde la inteligencia artificial puede aportar una capacidad nueva.

En lugar de depender exclusivamente de una revisión manual de grandes cantidades de documentación, un sistema de IA puede ayudar a localizar evidencias, clasificarlas y contrastarlas con criterios previamente definidos.

SAP Activate Validator: IA aplicada a la revisión documental

Durante el webinar se presenta SAP Activate Validator, una herramienta orientada al análisis de la documentación de proyectos SAP.

Su objetivo es comprobar el grado de adecuación de las evidencias disponibles respecto a SAP Activate.

La lógica resulta particularmente interesante porque el análisis no se reduce a decidir si algo existe o no existe.

Los diferentes aspectos examinados pueden clasificarse según situaciones como:

cumplimiento;

cumplimiento parcial;

incumplimiento;

criterio no aplicable;

imposibilidad de verificarlo con la documentación disponible.

Esta última categoría es especialmente significativa.

En un proyecto complejo puede existir una diferencia importante entre “esto no se hizo” y “con las evidencias disponibles no podemos verificar que se hiciera”.

Desde el punto de vista de control del proyecto, distinguir ambas situaciones proporciona información mucho más útil que una simple evaluación binaria.

¿Qué puede buscarse entre toda la documentación?

Una implantación SAP genera información asociada a prácticamente todas sus etapas.

El enfoque presentado permite revisar evidencias relacionadas, entre otras materias, con:

justificación y business case;

estructura de gobierno;

definición de responsabilidades;

sesiones Fit-to-Standard;

gestión del backlog;

aprobaciones;

desarrollo mediante sprints;

pruebas;

UAT;

migraciones de datos;

cutover;

capacitación de usuarios;

decisiones Go/No-Go;

hypercare;

incidencias durante la operación.

La importancia no reside únicamente en reunir todos estos documentos.

El verdadero valor está en convertir una enorme masa documental en información que permita identificar posibles lagunas, inconsistencias o desviaciones.

Del análisis forense a la prevención

Tradicionalmente, una revisión pericial puede producirse cuando el proyecto ya ha desembocado en una situación conflictiva.

Entonces surge la necesidad de reconstruir lo ocurrido:

¿Qué se acordó?

¿Qué se modificó?

¿Quién aprobó determinado cambio?

¿Se realizaron las pruebas?

¿Quedaron documentadas?

¿Se validó correctamente la puesta en producción?

¿Existen evidencias suficientes para sostener lo que afirma cada parte?

La utilización de IA introduce la posibilidad de cambiar esta lógica.

En vez de utilizar el análisis documental únicamente para explicar qué salió mal, puede emplearse durante la ejecución para descubrir qué podría estar empezando a desviarse.

Ese cambio resulta probablemente más relevante que la propia automatización.

La IA deja de ser solamente una herramienta para analizar el pasado y pasa a convertirse en un posible mecanismo de control preventivo.

La auditoría como proceso y no como fotografía

Otra idea interesante es evitar que la revisión se produzca únicamente en un momento concreto.

Los proyectos evolucionan constantemente.

Aparecen nuevas decisiones, nuevas pruebas, nuevas versiones, nuevos riesgos y nuevas solicitudes de cambio. Por eso, una evaluación realizada al inicio puede dejar rápidamente de representar el estado del proyecto.

El planteamiento expuesto permite incorporar progresivamente documentación y realizar nuevas evaluaciones.

Así, la revisión puede convertirse en una especie de control semicontinuo de la calidad documental y metodológica del proyecto.

Desde una perspectiva de gestión, esto cambia la pregunta.

Ya no se trataría únicamente de preguntar:

“¿Hemos seguido SAP Activate?”

Sino de plantear periódicamente:

“¿Qué evidencias tenemos hoy de que seguimos correctamente la metodología y qué puntos necesitan atención?”

Los síntomas que pueden anticipar problemas mayores

Las implantaciones complejas rara vez fracasan por un único motivo aislado.

Más frecuentemente se produce una acumulación de decisiones, omisiones o dificultades que terminan afectando al conjunto del proyecto.

Entre los patrones mencionados en el webinar se encuentran cuestiones como:

estimaciones insuficientes de la complejidad;

requisitos que no han sido debidamente validados;

exceso de personalizaciones;

ausencia de responsables adecuados por parte de la organización cliente;

deficiencias en las pruebas UAT;

dificultades durante las migraciones;

acumulación de solicitudes de cambio;

decisiones relevantes que no quedan documentadas;

formación insuficiente;

llegada al Go-Live sin una validación suficientemente exigente.

Considerados individualmente, algunos de estos elementos pueden parecer gestionables.

El problema aparece cuando varios coinciden o cuando la organización no dispone de suficiente trazabilidad para conocer su alcance.

Aquí el análisis estructurado de las evidencias puede actuar como sistema de alerta temprana.

La documentación deja de ser burocracia

Este enfoque también obliga a reconsiderar una percepción bastante habitual en los proyectos tecnológicos: considerar algunos procesos documentales como una carga administrativa necesaria pero de escaso valor.

En realidad, una buena trazabilidad puede convertirse en un activo del proyecto.

Documentar correctamente una aceptación, una prueba o una decisión importante no solo permite cumplir un procedimiento. También facilita identificar responsabilidades, recuperar el contexto de decisiones pasadas y evaluar posteriormente qué sucedió.

La incorporación de IA refuerza este valor porque hace posible explotar de forma más sistemática una documentación que, de otro modo, podría permanecer dispersa y ser difícil de analizar globalmente.

Pero la IA no sustituye al criterio profesional

Un aspecto importante del modelo presentado es que la inteligencia artificial no se plantea como sustituta completa del auditor o del perito.

La tecnología ayuda a procesar documentación, contrastar información y detectar posibles hallazgos. Pero la interpretación profesional continúa siendo necesaria.

Esta combinación apunta hacia un modelo híbrido:

IA para ampliar la capacidad de análisis + expertos para validar, contextualizar e interpretar los resultados.

Y probablemente sea ahí donde se encuentre uno de los usos empresariales más realistas de la inteligencia artificial generativa.

No necesariamente en reemplazar al especialista, sino en permitirle trabajar sobre una cantidad de información que sería mucho más difícil revisar manualmente.

Una implicación que va más allá de SAP

Aunque el webinar se centra en SAP Activate, el concepto de fondo resulta más amplio.

Las grandes transformaciones digitales generan cada vez más evidencias digitales: documentos, actas, incidencias, decisiones, pruebas, aprobaciones y cambios.

Si esas evidencias pueden contrastarse mediante inteligencia artificial con un marco metodológico definido, aparece una nueva categoría de herramientas orientadas no solo a hacer el trabajo, sino también a comprobar cómo se está haciendo.

Para responsables de ERP, CIO, oficinas de proyecto, integradores, auditores y equipos de negocio, esta posibilidad introduce un escenario interesante: pasar de un control basado principalmente en hitos y reuniones de seguimiento a otro en el que también pueda analizarse sistemáticamente la evidencia acumulada durante el proyecto.

De “¿por qué falló?” a “¿qué estamos haciendo mal ahora?”

Esta es, probablemente, la idea fundamental que deja el webinar.

Cuando una implantación acaba en conflicto, una investigación puede reconstruir lo sucedido y determinar qué evidencias existen.

Pero el mayor valor empresarial aparece si parte de ese conocimiento puede emplearse antes de llegar a ese punto.

La combinación de SAP Activate, inteligencia artificial y revisión profesional permite plantear una filosofía diferente para el control de las implantaciones:

no esperar a que un proyecto fracase para descubrir dónde se produjeron las desviaciones.

Si la documentación puede analizarse durante la ejecución y contrastarse con criterios metodológicos objetivos, los responsables del proyecto disponen de una oportunidad adicional para descubrir carencias mientras todavía pueden actuar sobre ellas.

Y eso transforma el papel de la auditoría.

Deja de ser únicamente una herramienta para explicar el pasado y puede convertirse también en un mecanismo para reducir el riesgo del futuro.

Entradilla / extracto para el Hub

¿Puede la inteligencia artificial detectar las señales de riesgo de una implantación SAP antes de que sea demasiado tarde? Analizamos un enfoque que combina SAP Activate, revisión documental, IA y conocimiento pericial para identificar desviaciones, reforzar la trazabilidad y convertir la auditoría en una herramienta preventiva.

Meta description

Cómo aplicar inteligencia artificial a la evaluación de proyectos SAP Activate para detectar desviaciones, analizar evidencias y anticipar riesgos en implantaciones SAP.

Título SEO alternativo

Cómo utilizar IA para detectar riesgos y desviaciones en proyectos SAP Activate

Ideas clave para destacar visualmente

La documentación del proyecto puede convertirse en un sistema de alerta temprana.

No es lo mismo incumplir un criterio que no disponer de evidencias para demostrar su cumplimiento.

La IA permite ampliar la capacidad de revisión, pero la interpretación profesional sigue siendo esencial.

El objetivo más interesante no es explicar el fracaso, sino detectar las desviaciones antes de llegar a él.

Qué he cambiado respecto al resumen anterior

He evitado una simple ampliación del texto original. Esta versión tiene otro enfoque editorial y otra arquitectura narrativa: parte del riesgo de los proyectos SAP, desarrolla la trazabilidad documental, introduce después SAP Activate y la IA, y termina planteando la evolución desde una auditoría reactiva hacia un control preventivo. También he reformulado títulos, transiciones, conclusiones y argumentos para que el nuevo artículo tenga entidad propia y pueda funcionar como contenido independiente en vuestro segundo Hub.