Konica Minolta potencia su I+D en IoT y se adhiere a la LoRa Alliance

Konica Minolta se une a LoRa AllianceTM para dar un paso más en la conexión segura del mundo físico y el digital en los lugares de trabajo del futuro. La tecnología LoRaWAN proporcionará conectividad inalámbrica para los sistemas de gestión de procesos de negocio, habilitados por sensores desarrollados por Konica Minolta Laboratory Europe (KMLE)

El lugar de trabajo del futuro se ha convertido en un área clave para Konica Minolta, uno de los principales proveedores en el área de servicios de TI y soluciones de impresión de producción. Esta futura red de personas, dispositivos y espacios ofrece una gran oportunidad para el desarrollo de tecnologías innovadoras que ofrecen soluciones eficaces para la gestión de los flujos de información en el lugar de trabajo. Por ello, Konica Minolta se ha convertido en miembro de LoRaTM Alliance, una organización sin ánimo de lucro dedicada a promover la interoperabilidad y estandarización de redes de baja potencia y área amplia (LPWAN) que impulsan el éxito del Internet de las Cosas.

Internet de las Cosas y los lugares de trabajo

«En la última década, los puestos de trabajo han comenzado a evolucionar hacia la digitalización«, comenta Francisco Javier Boter, Product Manager of Solutions and Services de Konica Minolta Business Solutions Spain. «Estos lugares de trabajo digitales dependerán de la disponibilidad de datos y, lo que es más importante, de la capacidad de analizar y producir una visión significativa y valiosa de ellos«.

La investigación de Konica Minolta Laboratory Europe (KMLE) se centra en la integración del mundo físico formado por personas, dispositivos y espacios de trabajo con el mundo digital de los sistemas de gestión de la información.

«Contar con socios como Konica Minolta nos asegura el rápido crecimiento del ecosistema LoRaWAN para ofrecer a los clientes finales las mejores opciones que satisfagan sus necesidades individuales de IoT; desde componentes de sistema único hasta servicios completos gestionados«, comenta Geoff Mulligan, presidente de LoRa Alliance.

Konica Minolta Laboratory Europe y LoRaWan para la gestión de procesos de negocio

LoRaTM es una tecnología de transmisión inalámbrica de bajo y largo alcance muy adecuada para la interconexión de dispositivos IoT en grandes edificios como escuelas, hospitales o fábricas. KMLE prevé un lugar de trabajo equipado con sensores alimentados por baterías que se comunican a través de LoRaWAN con los sistemas de información del cliente, tales como el Enterprise Content Management (ECM) o el Enterprise Resource Planning (ERP) proporcionados por Konica Minolta. Los sensores rastrearán los recursos y las máquinas, así como monitorizarán el entorno del lugar de trabajo que, a su vez, apoyará a los usuarios en la toma de decisiones sobre sus actividades laborales. Process Sensor, desarrollado por KMLE, se integra fácilmente con dokoni PROCESS u otros sistemas de gestión de procesos de negocio y, por lo tanto, permite a los clientes de Konica Minolta automatizar aún más los procesos de negocio específicos de su sector.

Los componentes de hardware pueden utilizarse como entrada o salida para un sistema de flujo de trabajo. Los datos proporcionados por los sensores pueden almacenarse en dokoni PROCESS y luego desencadena flujos de trabajo o rellena cuadros de mando. Del mismo modo, la información almacenada en dokoni PROCESS puede conducir a una pantalla u otro indicador.

«Escuchamos a nuestros clientes y nos cuentan que están preocupados por la confidencialidad e integridad de la información. Estamos convencidos de que LoRaWAN está bien diseñado para soportar actividades maliciosas”, comenta Francisco Javier Boter, Product Manager of Solutions and Services de Konica Minolta Business Solutions Spain. “Los nodos finales de LoRaWAN no necesitan sistema operativo y no tienen conectividad a Internet, lo que significa que son mucho menos vulnerables a ataques cibernéticos en comparación con dispositivos conectados”.

La arquitectura de red típica de LoRaWAN tiene una topología de estrella en la que las pasarelas están transmitiendo mensajes entre dispositivos finales y un servidor de red central. Dado que LoRaTM puede entregar mensajes a larga distancia (incluso a algunos kilómetros de distancia al aire libre) será posible tener un pequeño número de pasarelas LoRaTM para cubrir sensores en todo el edificio, rentabilizando enormemente el despliegue tecnológico.

Material adicional

• Whitepaper: “Follow your Path. Improving the precision of business processes with Internet of Things”.

• Encuesta: “Follow your Path”. Los resultados de la encuesta permitirán definir mejor patrones comunes en el uso empresarial para desarrollar futuras soluciones más amplias.

Sobre Konica Minolta Business Solutions Spain, S.A.

Konica Minolta es fabricante, desarrollador y proveedor de soluciones innovadoras en el campo de la impresión y de la gestión de documentos. La línea de productos que comercializa incluye multifuncionales e impresoras láser color y monocromo para la oficina y para entornos de producción, y soluciones de software y de gestión documental, así como los servicios de consultoría asociados, para la optimización de los recursos de la empresa y las soluciones de ahorro de costes. Konica Minolta y sus productos se distribuyen a través de nueve delegaciones en diferentes provincias y de una amplia red de distribuidores y mayoristas que cubren todo el territorio nacional.

El Grupo Konica Minolta une la creación de un nuevo valor, como su filosofía de dirección, con la visión de llegar a ser una corporación innovadora que continúa la inspiración creativa de productos y servicios en el campo de la imagen y de la gestión documental y una corporación global que encabeza el mercado por el avance tecnológico y la fiabilidad.

Sobre LoRa Alliance

LoRa Alliance es una asociación abierta y sin ánimo de lucro que ha sumado a más de 400 miembros desde su creación en marzo de 2015, convirtiéndose en una de las alianzas más grandes y de más rápido crecimiento en el sector tecnológico. Sus miembros colaboran estrechamente y comparten su experiencia para promover el protocolo LoRaWAN™ como el principal estándar mundial abierto para la conectividad IoT LPWA segura a nivel de operador.

Con flexibilidad técnica para abordar múltiples aplicaciones de IoT, tanto estáticas como móviles, y un programa de certificación para garantizar la interoperabilidad, LoRaWAN está desplegado a nivel global por los principales operadores de redes móviles, previéndose su ampliación en 2017.