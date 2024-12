Lanzan Confluent Platform para Apache Flink

Confluent, especialista en Data Streaming, anunció hoy la disponibilidad general de Confluent Platform para Apache…

Confluent, especialista en Data Streaming, anunció hoy la disponibilidad general de Confluent Platform para Apache Flink®, con nuevas capacidades de seguridad empresarial y formas más sencillas de gestionar y escalar cargas de trabajo Apache Flink locales.

Confluent se convierte así en la única empresa que ofrece data en streaming junto con procesamiento de streams para cargas de trabajo tanto en la nube como locales, permitiendo a las empresas extraer valor de sus datos más rápidamente. Además, Confluent ha presentado WarpStream Orbit para facilitar la migración al modelo de despliegue “Bring Your Own Cloud (BYOC)” de WarpStream.

“El procesamiento de flujos es donde ocurre la magia. Transforma los datos en tiempo real en experiencias y operaciones que impulsan el avance de las empresas modernas”, afirma Shaun Clowes, Chief Product Officer de Confluent. “Con nuestro último lanzamiento, cualquier organización puede aprovechar Apache Flink – escalándolo, asegurándolo y gestionándolo con facilidad desbloqueando la innovación sin límites”.

El procesamiento de flujos de datos en streaming permite a las empresas analizar y reaccionar en tiempo real ante cantidades ingentes de datos para la toma de decisiones, la detección de fraudes, la personalización de la experiencia del cliente y mucho más. Apache Flink se ha consolidado como la herramienta definitiva para el procesamiento de streams en el ámbito empresarial, destacándose por su extraordinario rendimiento, su robusta capacidad para manejar datos con estado de manera eficiente y su flexibilidad para ejecutar análisis complejos en tiempo real a gran escala.

Los equipos a menudo tienen dificultades para autogestionar Flink porque requiere configurar, operar, adaptar y proteger un sistema distribuido complejo. Para las organizaciones con cargas de trabajo locales, existe una necesidad de soluciones que ofrezcan la flexibilidad y los beneficios de las tecnologías nativas en la nube dentro de infraestructuras privadas.

Escala, asegura y simplifica el procesamiento de flujos para cargas de trabajo internas

Con la disponibilidad general de Confluent Platform para Apache Flink, las organizaciones pueden gestionar cargas de trabajo a gran escala con el soporte a largo plazo de los principales expertos mundiales en Apache Kafka® y Flink. La distribución empresarial de Flink y el plano de control de Confluent Platform permite a los equipos:

Optimizar la gestión del ciclo de vida con despliegues y escalado simplificados, mayor automatización y asignación eficiente de recursos.

Garantizar un modelo de seguridad integrado con controles de acceso unificados y políticas de seguridad coherentes en todos los sistemas.

Minimizar los riesgos con el soporte consolidado de Flink y Kafka® y la orientación de los principales expertos del sector de la transmisión de datos.

Muchas empresas a nivel global ya están obteniendo grandes resultados utilizando Confluent Platform for Apache Flink para procesar y analizar sus datos. Por ejemplo, un cliente del sector telecomunicaciones de la lista Fortune 50 la utiliza para análisis en tiempo real que ayudan a procesar y analizar el rendimiento de la red, ofrecer experiencias personalizadas y consistentes a los clientes y proporcionar visibilidad de la red para la detección de amenazas. Al aprovechar la oferta de Flink de Confluent Platform, el proveedor de telecomunicaciones ha ahorrado decenas de millones de dólares y ha reducido significativamente la pérdida de clientes, aumentando sus márgenes generales.

Una nueva función de la plataforma Confluent para Apache Flink, Confluent Manager for Apache Flink (CMF), facilita el despliegue, la actualización y la escalabilidad de Flink tanto en las instalaciones como en la nube. Confluent Manager para Apache Flink permite:

La gestión simplificada para optimizar los despliegues a gran escala de Flink en Kubernetes, mejorando la eficiencia en la gestión de recursos y el escalado.

La colaboración mejorada al centralizar la gestión dentro del ecosistema de Confluent. CMF fomenta la consistencia y optimiza los procesos, facilitando una colaboración más eficaz entre los equipos.

La seguridad mejorada con mecanismos de seguridad sólidos, simplificando la gestión de la seguridad y garantizando el cumplimiento de las políticas organizativas.

“Las empresas necesitan hacer que Flink sea más accesible, seguro y fácil de operar sin importar dónde se desplieguen sus cargas de trabajo”, asegura Shari Lava, Directora Senior de Investigación, IA y Automatización, IDC. “Las empresas deben buscar ofertas que combinen una profunda experiencia en Flink con capacidades como conectores integrados, operaciones automatizadas y un fuerte soporte al cliente para acelerar el tiempo de valor y simplificar la puesta en producción de aplicaciones Flink. Las soluciones que ofrecen un plan de control unificado a través de Flink y otros componentes como Kafka® son clave para permitir que más empresas aprovechen los datos en tiempo real y los gestionen de manera efectiva”, concluye.

Acelera las migraciones a WarpStream con costes reducidos y capacidad de recuperación ante desastres

El modelo de despliegue BYOC de WarpStream es una opción habitual para clientes con cargas de trabajo a gran escala y requisitos de latencia relajados, que buscan utilizar su propia nube privada virtual (VPC). Tradicionalmente, migrar de Kafka® de código abierto a un modelo BYOC ha sido un proceso desafiante y manual, ya que implica navegar por diferentes entornos de Kafka® y crear soluciones personalizadas que incrementan el tiempo, los costes y los problemas de calidad de los datos. WarpStream Orbit facilita el traslado de las cargas de trabajo existentes de Kafka® de código abierto, o de cualquier servicio compatible con Kafka®, a los clústeres de WarpStream. Los clientes pueden migrar sin problemas a WarpStream, optimizar los clústeres Kafka® existentes con almacenamiento por niveles para reducir costes y configurar la recuperación ante desastres para cargas de trabajo de alto rendimiento y latencia relajada.

Recursos adicionales

Más información sobre las nuevas funciones de la plataforma Confluent.

Descubra las nuevas funciones Orbit de WarpStream.

Dado que nuestra hoja de ruta puede cambiar en el futuro, las funciones a las que se hace referencia en este documento pueden cambiar, no entregarse a tiempo o no entregarse en absoluto. Esta información no constituye un compromiso de entrega de ninguna funcionalidad y los clientes deben tomar sus decisiones de compra basándose en las características que están disponibles actualmente.

Acerca de Confluent

Confluent encabeza una nueva categoría de infraestructura de datos centrada en el data in motion. Con su oferta cloud-native, Confluent se convierte en la plataforma fundamental para el data in motion, facilitando las conexiones que permiten que los datos de múltiples fuentes fluyan en tiempo real sin interrupción por toda la empresa. Con Confluent, las empresas pueden cumplir las nuevas exigencias empresariales de ofrecer experiencias de cliente agradables y fluidas, así como lograr la transición de su back end a operaciones más sofisticadas, en tiempo real y software-driven. Para obtener más información, visita www.confluent.io.