¿Qué es RPA y para qué sirve?

El canal de Youtube en inglés sobre IT Edureka acaba de publicar un vídeo en…

El canal de Youtube en inglés sobre IT Edureka acaba de publicar un vídeo en el que se explica a no iniciados qué es la Automatización Robótica de Procesos (RPA) y cómo funcionan este tipo de herramientas como Uipath, BluePrism o Automation Anywhere.

Puntos Principales que se tocan en el video

RPA es una tecnología que automatiza tareas repetitivas y basadas en reglas, como la entrada de datos o el procesamiento de facturas.

Automation Anywhere es una de las principales herramientas RPA que ofrece servicios escalables, seguros y resistentes.

La arquitectura de Automation Anywhere se basa en tres componentes principales: Bot Creators, Control Room y Bot Runners.

Automation Anywhere ofrece varios productos como IQ Bots, Bot Insight y Bot Farm, que amplían sus capacidades.

Se muestra cómo instalar y configurar Automation Anywhere, incluyendo un tutorial práctico para extraer datos de archivos PDF y guardarlos en una hoja de cálculo de Excel.

Se presentan las principales industrias que utilizan Automation Anywhere, como la externalización de procesos empresariales (BPO), telecomunicaciones, sanidad, servicios financieros y marketing.

Se analiza un caso de estudio de Genpact, una empresa de servicios que ha implementado Automation Anywhere para mejorar la eficiencia y precisión en el procesamiento de pedidos de sus clientes.

Qué encontrará en el video

Introducción: [00:10] La automatización existe desde la década de 1920, pero ganó popularidad a principios de la década de 1990. La palabra «automatización» sugiere que el software ayuda a realizar tareas diarias, como la entrada de datos y el procesamiento de facturas.

Robotic Process Automation (RPA): [00:27] RPA es una tecnología moderna que te ayuda a realizar tareas complejas con facilidad.

Automation Anywhere: [00:34] Se presenta como una de las principales empresas en el mercado de RPA.

Temas del Video: [00:53]

¿Qué es RPA?

Las mejores herramientas de RPA

Automatización Anywhere: arquitectura y productos

Cómo instalar Automation Anywhere

Industrias que utilizan Automation Anywhere

Caso de éxito de una empresa que utiliza Automation Anywhere

Demostración práctica: extraer datos de archivos PDF y guardarlos en un archivo de Excel

Definición de RPA: [02:01] Se explica que «robots» son entidades que imitan acciones humanas. «Proceso» implica una secuencia de pasos que conducen a una actividad significativa. «Automatización» se refiere a cualquier proceso realizado por un robot sin intervención humana.

Principales Herramientas de RPA: [03:15] El video menciona varias herramientas disponibles en la industria de RPA, incluyendo UiPath, Blue Prism y Automation Anywhere, destacando a las últimas como líderes del mercado.

Automation Anywhere: [03:39] Se describe Automation Anywhere como una herramienta RPA que ofrece servicios escalables, seguros y resilientes. Ofrece una prueba gratuita de 30 días para explorar la herramienta y automatizar tareas.

Arquitectura de Automation Anywhere: [04:34] La arquitectura se basa en una arquitectura distribuida, asegurando la gestión centralizada a través del «Control Room». Se explican los tres componentes principales:

Bot Creators: Se utilizan para crear bots (aplicaciones de escritorio) que se autentifican en el Control Room.

Se utilizan para crear bots (aplicaciones de escritorio) que se autentifican en el Control Room. Control Room: Un servidor web que proporciona los bots creados por los Bot Creators. Ofrece gestión centralizada de usuarios, despliegue de la automatización, control de origen y un panel de control.

Un servidor web que proporciona los bots creados por los Bot Creators. Ofrece gestión centralizada de usuarios, despliegue de la automatización, control de origen y un panel de control. Bot Runners: Se utilizan para ejecutar los bots, permitiendo ejecutar múltiples bots en paralelo. Son clientes en tiempo de ejecución instalados en máquinas Windows que reportan el estado de la ejecución al Control Room.

Productos de Automation Anywhere: [07:09] Además de los tres componentes mencionados anteriormente, el video presenta tres productos adicionales:

IQ Bots: Bots cognitivos que piensan como humanos, con funciones como el aprendizaje automático, toma de decisiones basada en algoritmos y experiencia en la materia. Estos bots pueden extraer datos de datos semiestructurados y no estructurados.

Bots cognitivos que piensan como humanos, con funciones como el aprendizaje automático, toma de decisiones basada en algoritmos y experiencia en la materia. Estos bots pueden extraer datos de datos semiestructurados y no estructurados. Bot Insight: Una herramienta para analizar el rendimiento de cada bot.

Una herramienta para analizar el rendimiento de cada bot. Bot Farm: Permite crear múltiples bots basados en una fuerza laboral digital a pedido. También ofrece automatización de procesos robóticos como servicio para la empresa Automation Anywhere.

Instalación de Automation Anywhere: [08:18] El video demuestra cómo instalar la herramienta, incluyendo dos componentes principales:

IQ Bot: Crea una instancia de aprendizaje.

Crea una instancia de aprendizaje. RPA Enterprise: Un área de trabajo o panel de control que permite automatizar tareas.

Proceso de Instalación: [08:39]

Visitar el sitio web oficial de Automation Anywhere (automationanywhere.com). Hacer clic en la opción «Start free trial». Proporcionar información personal y de la empresa. Recibir correos electrónicos con las credenciales de inicio de sesión para RPA Enterprise e IQ Bot. Iniciar sesión en IQ Bot y RPA Enterprise utilizando las credenciales proporcionadas. Descarga y descomprime el archivo del cliente RPA Enterprise. Instalar RPA Enterprise siguiendo las instrucciones del asistente de instalación. Iniciar sesión en RPA Enterprise utilizando las credenciales del Control Room.

Industrias que utilizan Automation Anywhere: [15:25] El video enumera las principales industrias que utilizan Automation Anywhere:

Business Process Outsourcing (BPO): Para reducir costos operativos, mejorar el rendimiento operativo y aumentar la capacidad laboral.

Para reducir costos operativos, mejorar el rendimiento operativo y aumentar la capacidad laboral. Telecomunicaciones: Para proporcionar soporte a los clientes conectados, aumentar la eficiencia y permitir un crecimiento rápido.

Para proporcionar soporte a los clientes conectados, aumentar la eficiencia y permitir un crecimiento rápido. Atención médica: Para interactuar eficazmente con los pacientes, reducir riesgos y analizar datos críticos de la salud.

Para interactuar eficazmente con los pacientes, reducir riesgos y analizar datos críticos de la salud. Servicios financieros: Para mejorar la eficiencia, reducir el fraude y disminuir la conformidad.

Para mejorar la eficiencia, reducir el fraude y disminuir la conformidad. Manufactura: Para optimizar la gestión de la cadena de suministro, reducir costos y acelerar la producción.

Caso de éxito: Genpact: [16:35] Se presenta un caso de éxito de Genpact, una empresa de servicios que busca la transformación digital.

Problema: El proceso de cumplimiento de pedidos de los clientes de Genpact era manual e ineficiente.

El proceso de cumplimiento de pedidos de los clientes de Genpact era manual e ineficiente. Solución: Se implementó Automation Anywhere para automatizar el proceso.

Se implementó Automation Anywhere para automatizar el proceso. Resultados: Mejora del 40% en la productividad, aumento del 25% en la velocidad de las transacciones, cero errores, reducción del 90% de la mano de obra manual.

Demostración práctica: [19:17] El video muestra un ejemplo práctico de cómo extraer datos de archivos PDF y guardarlos en un archivo de Excel:

Creación de variables: Se crean variables para cada dato que se quiere extraer (fecha, número de factura, ID del cliente, etc.).

Se crean variables para cada dato que se quiere extraer (fecha, número de factura, ID del cliente, etc.). Configuración de la tarea: Se configuran tareas para abrir la hoja de cálculo, posicionar el cursor en la celda A2 y extraer los datos del archivo PDF.

Se configuran tareas para abrir la hoja de cálculo, posicionar el cursor en la celda A2 y extraer los datos del archivo PDF. Integración de PDF: Se integra el archivo PDF para extraer los valores de las variables.

Se integra el archivo PDF para extraer los valores de las variables. Uso del bucle: Se utiliza un bucle para automatizar el proceso de extracción de datos de varios archivos PDF.

Se utiliza un bucle para automatizar el proceso de extracción de datos de varios archivos PDF. Ejecución de la automatización: Se ejecuta la automatización para ver cómo se llenan los valores en el archivo de Excel.

Conclusión: [35:08] El video concluye con un resumen de los temas tratados, enfatizando la importancia de explorar la herramienta y aprender a automatizar tareas.