All CMS implanta Kyriba para gestión de tesorería con 100 cuentas bancarias en grupo de moda AWWG

All CMS, consultora especializada en software para optimización de los procesos financieros, ha implementado el sofware de Gestión de Tesorería Kyriba en el grupo de moda AWWG (All We Wear Group) para centralizar la gestión de sus pagos internacionales

El software integra todas las herramientas de tesorería de AWWG, permitiendo al grupo gestionar 100 cuentas bancarias en 12 divisas diferentes y realizar más de 75.000 pagos durante su último año fiscal.

La plataforma, Kyriba Pagos, incluye un módulo de conectividad bancaria con Hub de comunicación Swift para más de 100 cuentas internacionales, así como un módulo de gestión de flujos de pagos que facilita la generación de propuestas de pagos en SAP y la firma digital por parte de los autorizados.

Pierre Bouaziz, Socio-Director de operaciones de All CMS, destaca la capacidad de la consultora para ofrecer soluciones tecnológicas avanzadas que optimizan las operaciones financieras de sus clientes.

Enrique Luesma, Director de Tesorería y Cuentas por Pagar de AWWG, resalta la rapidez de implementación de la herramienta y la experiencia positiva con la consultora.

AWWG, fundada en 1998 bajo el nombre de Pepe Jeans Group, es un grupo global de moda que integra las marcas Pepe Jeans London, Hackett y Façonnable. Con sede en Madrid, España, y oficinas de diseño en Londres y Niza, AWWG cuenta con más de 3.500 puntos de venta en 86 países y una plantilla de más de 4.500 empleados.