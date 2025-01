All CMS implementa software Gestión de Tesorería Kyriba en Hoteles Hesperia World

Hesperia World ha adoptado una nueva solución de gestión de tesorería (TMS) en la nube…

Hesperia World ha adoptado una nueva solución de gestión de tesorería (TMS) en la nube de Kyriba, con el objetivo de centralizar y automatizar sus procesos financieros, en una integración eficaz con su sistema ERP existente. Esta implementación, realizada por la consultora financiera All CMS, permite a la cadena hotelera mejorar la visibilidad de su flujo de caja, reducir errores operativos y aumentar la eficiencia en la gestión de pagos.

Retos Financieros y Operativos

Ante la necesidad de agilizar y centralizar la gestión de su tesorería, Hesperia World buscaba un sistema que se integrase de forma rápida y eficaz con su ERP en la nube, sin interferir en las operaciones diarias. La falta de un sistema TMS centralizado limitaba la capacidad de la empresa para realizar un seguimiento exacto de su posición de efectivo y entorpecía la agilidad en la toma de decisiones estratégicas.

Los principales retos incluían:

La falta de una solución centralizada que integrase las transacciones financieras en tiempo real.

La necesidad de contabilizar de forma diferenciada las transacciones en los puntos de venta de cada hotel.

La optimización de los flujos de efectivo y el control de riesgos operativos.

La Solución: Automatización y Eficiencia Operativa

Hesperia World confió en la experiencia de los consultores de All CMS y las capacidades de Kyriba para asegurar una integración sin fricciones entre su ERP y el TMS. Con esta solución, la compañía ahora gestiona el 95% de sus pagos de forma automatizada, minimizando la intervención manual y reduciendo el margen de error, lo cual ha sido clave para aumentar la eficiencia operativa.

«Con Kyriba, hemos podido procesar en muy poco tiempo y sin problemas el impresionante volumen mensual de 7.000 pagos a proveedores que exige el negocio. La plataforma está preparada para mantener un alto rendimiento incluso en situaciones de carga pesada, lo que garantiza pagos puntuales y la satisfacción de nuestros proveedores, esenciales para servir a nuestros clientes», declaró Jo Piñeiro Pérez, jefe de Tesorería de Hesperia World

Beneficios Clave de la Implementación

Automatización del 95% de los procesos de pago: La integración permite que la mayoría de los pagos a proveedores y otras obligaciones financieras se realicen automáticamente, reduciendo significativamente el tiempo de procesamiento y minimizando el riesgo de errores humanos.

Eficiencia en costes: La capacidad de procesar un gran volumen de transacciones con Kyriba optimiza los costos operativos, al disminuir la necesidad de recursos manuales.

Gestión de excepciones: Gracias a la automatización, el equipo financiero puede concentrarse en el 5% restante de transacciones que requieren atención especial, dedicando más tiempo a estas situaciones para una gestión más eficaz.

Optimización multibanco y visibilidad centralizada: La plataforma permite a Hesperia World gestionar de manera eficaz sus relaciones con tres bancos, con opción de incluir más. Esto facilita la consolidación de datos y una visión centralizada de todas las transacciones financieras, mejorando la conciliación y la toma de decisiones estratégicas.

Mayor control y seguridad: La automatización de pagos ha optimizado el proceso de firma, permitiendo una gestión y envío de pagos en un único espacio de trabajo, mejorando tanto la seguridad como la eficiencia del proceso financiero.

Acerca de Hesperia World

Hesperia World es la operadora de Grupo Inversor Hesperia (GIHSA) y responsable de la gestión operativa de todos los activos del grupo en España y Andorra, además de 5 hoteles de marca Hesperia ubicados en Venezuela. Actualmente gestiona 28 hoteles activos con categorías de 3, 4 y 5 estrellas, que suman más de 5.295 habitaciones. Hesperia World es una gestora hotelera multimarca, que parte de la premisa básica de dar a cada activo del grupo hotelero su mejor recorrido, con el objetivo de ofrecer el mejor servicio a los clientes y, a la vez, buscar la máxima rentabilidad de los espacios. Hesperia World opera hoteles urbanos bajo la marca Hesperia y también bajo las prestigiosas marcas Hyatt Regency y Grand Hyatt gracias a un acuerdo de comercialización alcanzado con Grupo Hyatt. Próximamente, sumará a su portafolio, la gestión en Valencia del futuro Novotel Valencia Lavant gracias a los acuerdos con Pictet y Accor. En su división vacacional, Hesperia World opera resorts bajo la marca Hesperia, así como bajo las marcas de Hyatt Inclusive Collection: Secrets®️ Resorts & Spas y Dreams®️ Resorts & Spas.

Acerca de All CMS

All CMS es una consultora centrada en las necesidades de sus clientes para gestionar el cambio hacia nuevos modelos de gestión de tesorería y automatización de pagos. All CMS une el conocimiento de las mejores aplicaciones de tesorería con la experiencia de su equipo de consultores para guiar a las empresas en la transformación de la función de los tesoreros. Es reconocida por su experiencia en soluciones financieras, ofreciendo un conjunto completo de herramientas para resolver la conectividad bancaria bidireccional, proporcionar visibilidad inmediata de la posición de tesorería, gestionar las posiciones Intercompañía, automatizar la clasificación de operaciones bancarias y su contabilización y ejecutar pagos de forma segura, sin riesgo de error manual o fraude. Su enfoque centrado en el cliente y su historial probado hacen de All CMS la elección ideal para empresas que buscan optimizar su infraestructura financiera.

