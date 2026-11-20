Avvale celebra el 24 de noviembre, a las 10:30 h (CET), un webinar online y práctico para preparar SAP ante la factura electrónica B2B de la Ley Crea y Crece. Incluye demo de YUBIQ for SAP (Y4SAP), su integración con cuentas a pagar y a cobrar y una hoja de ruta de actuación.

La sesión online del 24 de noviembre explicará qué exige la normativa y cómo cumplirla desde SAP con YUBIQ for SAP (Y4SAP), con demostración incluida. Inscribirse aquí.

La factura electrónica entre empresas y profesionales ya es obligatoria con la Ley Crea y Crece, y su calendario de aplicación está en marcha. Para las compañías que trabajan con SAP, el reto no es solo técnico: implica coordinar sistemas, administración, clientes y proveedores. Para ayudarlas a anticiparse, Avvale celebrará el 24 de noviembre, a las 10:30 h (CET), el webinar “Ley Crea y Crece: preparando SAP para los nuevos retos de la facturación electrónica”, una sesión práctica y online a través de Zoom.

Un calendario que obliga a planificar

Las empresas y profesionales con un volumen de operaciones superior a ocho millones de euros durante el año natural anterior deberán cumplir las obligaciones desde el 6 de octubre de 2027. Para el resto, la fecha se extiende hasta el 6 de octubre de 2028. La normativa introduce además requisitos de interoperabilidad entre plataformas, comunicación de los estados de las facturas e información sobre los pagos.

Cumplimiento desde SAP con YUBIQ for SAP (Y4SAP)

El eje del webinar será Y4SAP, la solución de Avvale que se despliega directamente en el entorno SAP y conecta el proceso de facturación con los procedimientos de la Agencia Tributaria sin salir del sistema. De este modo, el cumplimiento normativo se integra en la operativa habitual de la empresa. Y4SAP se apoya en la suite YUBIQ Compliance for SAP, que ya cubre procesos fiscales como SII, Silicie, VeriFactu y FACe, con generación de modelos fiscales y mapeo y envío automático de mensajes entrantes y salientes.

Durante la sesión se mostrará en una demo cómo abordar la obligación con Y4SAP y cómo integrarla en los procesos de cuentas a pagar y cuentas a cobrar.

Qué se abordará en la sesión

o Requisitos y plazos: qué facturas están afectadas, a quién se aplica la normativa y cuál es el calendario.

o Impacto en SAP: cómo afecta la obligación a los procesos de facturación y al sistema.

o Cumplimiento con Y4SAP: cómo resolverlo desde SAP, con demostración.

o Hoja de ruta: qué actuaciones priorizar y en qué orden llevarlas a cabo.

La agenda arranca a las 10:30 h con la bienvenida de Avvale y de AUSAPE, y concluye a las 11:30 h con una ronda de preguntas. Intervendrán Vanesa Domenech, directora de Preventa y Proyectos Compliance, y Oriol Fernández, Compliance & VIM Manager de Avvale.