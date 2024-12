Fabricante de coches y helicópteros eléctricos Crisalion selecciona IFS Cloud para calidad y ESG de producción

Los suecos de IFS están que no paran. Hoy han informado de que la española…

Los suecos de IFS están que no paran. Hoy han informado de que la española Crisalion, que fabrica vehículos electrónicos tanto para el aire como para tierra, ha seleccionado el software de IFS Cloud para gestionar el cumplimiento normativo y calidad de la fabricación y mantenimiento de sus vehiculos. La verdad es que en su nota de prensa no queda muy claro qué módulos van a utilizar aunque deducimos que será el de EAM. No parece que vayan a utilizar toda la suite según se desprende de la Nota de Prensa.

Resumen de la Nota

La empresa española de movilidad aérea avanzada, CRISALION Mobility, ha elegido el software IFS Cloud para gestionar el diseño, la fabricación y el mantenimiento de sus aeronaves eVTOL y vehículos. CRISALION se beneficiará de la experiencia de IFS en el sector aeroespacial y el cumplimiento normativo.

Puntos Clave

¿Qué normativas ayuda a cumplir IFS Cloud?

IFS Cloud cumple con normativas relacionadas con la calidad, la seguridad y los requisitos de sostenibilidad, especialmente en el sector de la Movilidad Aérea Avanzada (AAM). La plataforma de IFS es capaz de abordar necesidades complejas de Garantía de Calidad y cumplir con requisitos de Environmental, Social, and Governance (ESG) a través de su solución digital que asegura un seguimiento detallado de la calidad y la integridad del diseño, apoyando así los procesos regulatorios y de certificación.

¿Cómo impactará FlyFree en el mercado?

El sistema FlyFree de CRISALION Mobility impactará positivamente en el mercado al maximizar la estabilidad y seguridad de los eVTOLs, lo que puede aumentar la confianza del consumidor y la aceptación del público hacia estos nuevos modos de transporte. Su tecnología, que ha demostrado ser efectiva en pruebas europeas, podría establecer un nuevo estándar en la movilidad aérea avanzada (AAM), facilitando la regulación y la operación segura de los vehículos aéreos eléctricos y potencialmente acelerando la adopción de estos vehículos en un mercado competitivo . Además, al mejorar la seguridad y la eficiencia operativa, FlyFree contribuirá a la sostenibilidad y a la reducción de emisiones, alineándose con las tendencias actuales de movilidad ecológica en el sector de la aviación .

Innovación y Sostenibilidad

Desde su fundación en 2019, CRISALION ha trabajado incansablemente para desarrollar soluciones que no solo sean eficientes y seguras, sino también sostenibles. Parte de esta misión incluye el uso de la tecnología innovadora «FlyFree», que maximiza la estabilidad y seguridad de las aeronaves eVTOL, y ha sido probada con éxito en vuelos de prueba en Europa . Este enfoque se alinea con la creciente demanda global de aeronaves más compactas y sostenibles, además de resaltar la importancia de la sostenibilidad en la movilidad aérea .

Mejora de Procesos Regulatorios y de Certificación

Una de las claves de esta asociación es el robusto enfoque de IFS en facilitar la colaboración con los reguladores, un aspecto crucial en la AAM (Advanced Air Mobility). Gustavo Rodríguez, CTO de CRISALION, destacó la relevancia que tiene esta colaboración para el futuro del transporte, afirmando que su objetivo es redefinir este ámbito mediante el desarrollo de tecnologías de movilidad innovadoras . La plataforma IFS Cloud se designa para respaldar los procesos de diseño, manufactura, y mantenimiento, abordando de manera efectiva los complejos requisitos de Calidad, y los estándares de Gobernanza Ambiental y Social (ESG) que son esenciales en la actualidad .

Un Nuevo Estándar para la Movilidad Aérea

La elección de IFS Cloud no solo refuerza el proceso de diseño y manufactura de las aeronaves, sino que también establece a IFS como un aliado estratégico en el sector de AAM, proporcionando una solución que abarca la cadena de valor desde la construcción hasta el mantenimiento . La capacidad de IFS para gestionar el ciclo de vida de los productos y optimizar los costos, al mismo tiempo que se aseguran las certificaciones necesarias, es fundamental para fortalecer la posición de CRISALION en el competitivo mercado de la movilidad aérea .

Implicaciones para el Futuro del Transporte

A medida que el sector de la movilidad aérea avanza, la combinación de tecnologías avanzadas impulsadas por inteligencia artificial y un enfoque en la sostenibilidad se vuelven cada vez más vitales. Con la ayuda de IFS Cloud, CRISALION espera no solo mejorar la calidad y la seguridad de sus vehículos aéreos, sino también contribuir positivamente a la reducción de la huella de carbono de la industria