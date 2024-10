CamundaCon (16 y 17 octubre): Conferencia online sobre el BPM de Camunda

Esto del Online es una pasada. Podemos asistir en directo a la mayoría de ponencias…

Esto del Online es una pasada. Podemos asistir en directo a la mayoría de ponencias que durante 2 días tendrán lugar en Nueva York los próximos 16 y 17 de octubre dentro de la Conferencia para partners, clientes y empleados del fabricante de software BPM Camunda.

Durante los dos días de conferencias podrás asistir a charlas de clientes de Camunda como Wallmart, British Telecom o Rabobank.

Son más de 50 sesiones de acceso gratuito si es online.

¿Qué hace Camunda?

Camunda es una plataforma de orquestación de procesos de extremo a extremo que potencia la automatización de los procesos de negocio a escala. Su enfoque se centra en simplificar la complejidad inherente a la gestión de procesos empresariales, ofreciendo una solución integral que abarca desde el diseño hasta la implementación y la gestión continua. A diferencia de las soluciones tradicionales, Camunda permite orquestar todos los puntos finales, incluyendo personas, sistemas y dispositivos, para gestionar la complejidad de cualquier proceso del mundo real. Esto significa que puede conectar diferentes sistemas y actores dentro de un proceso, independientemente de su tecnología subyacente, permitiendo una automatización fluida y eficiente.

Una de las claves del éxito de Camunda reside en su capacidad para reducir costos y liberar recursos de TI. Al automatizar procesos, las empresas pueden optimizar la eficiencia operativa, reducir errores y liberar a su personal para que se concentre en tareas de mayor valor. Estudios independientes han demostrado un significativo retorno de la inversión (ROI) del 408% y una reducción del 45% en el tiempo de desarrollo. Estas cifras reflejan el impacto positivo que Camunda puede tener en la productividad y la rentabilidad de las organizaciones.

La plataforma se caracteriza por su enfoque en la colaboración y la facilidad de uso. Camunda utiliza lenguajes visuales BPMN (Business Process Model and Notation) y DMN (Decision Model and Notation), permitiendo que tanto los usuarios técnicos como los no técnicos participen en el diseño y la gestión de los procesos. Esta característica facilita la comunicación entre los equipos de IT y los departamentos de negocio, asegurando que la solución se adapte a las necesidades reales de la empresa.

La arquitectura abierta de Camunda es otro factor diferenciador. Esto significa que las empresas no están limitadas a una única solución de proveedor, pudiendo personalizar sus flujos de trabajo sin depender de un proveedor específico. Esta flexibilidad permite integrar Camunda con diferentes sistemas y tecnologías existentes, maximizando la inversión en infraestructura y evitando el «vendor lock-in».

La capacidad de adaptación es crucial en el dinámico entorno empresarial actual. Camunda facilita la adaptación rápida a los cambios, permitiendo modificar y mejorar los procesos de forma ágil a medida que evolucionan las necesidades del negocio. Esta agilidad es esencial para mantener la competitividad en mercados en constante cambio.

Además de su funcionalidad central, Camunda ofrece un completo ecosistema de soporte. El Camunda Marketplace y sus APIs proporcionan acceso a contribuciones de la comunidad, partners y del propio equipo de Camunda, ampliando las posibilidades de la plataforma. Esta colaboración fomenta la innovación y asegura la continua evolución de la plataforma para satisfacer las necesidades de un mercado en constante evolución.

En conclusión, Camunda ofrece una solución robusta y flexible para la orquestación de procesos de negocio. Su enfoque en la simplicidad, la colaboración, la adaptación y la arquitectura abierta la convierte en una herramienta ideal para las empresas que buscan mejorar la eficiencia, reducir costos y acelerar su transformación digital. La plataforma no solo automatiza, sino que empodera a las organizaciones para gestionar la complejidad de sus procesos y enfocarse en la innovación.