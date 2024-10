Camunda BPM: casos, talleres prácticos y novedades de la versión 8

El fabricante de software BPM Camunda ha publicado todas las grabaciones en abierto de la…

El fabricante de software BPM Camunda ha publicado todas las grabaciones en abierto de la Conferencia CamundaCon celebrada en New York los días 16 y 17 de octubre de 2024.

VER LOS VIDEOS AQUÍ.

Las grabaciones son de temas relacionados con el BPM: orquestación de procesos, incluyendo IA, BPMN, DMN y la integración con SAP, con presentaciones de varias empresas como Infosys, Capital One y Barclays.

Cosas a tener en cuenta:

Las sesiones cubren temas de orquestación de procesos, IA, BPMN, DMN y la integración con SAP.

Se presentan casos de estudio de empresas como Infosys, Capital One y Barclays.

Hay sesiones de diferentes tipos: charlas técnicas, paneles de discusión y presentaciones.

El evento se enfoca en la orquestación de procesos como solución empresarial.

Se proporciona acceso a recursos adicionales como documentación y estudios de casos.

La plataforma Camunda 8 es un tema central en varias sesiones.

Las grabaciones que encontrará:

A Hands-on Approach to Measuring Strategic Value With Top-down Process Orchestration (Camunda & Ibo)

AI as the Next UI – Driving Intelligent Straight Through Processing Using Camunda (Infosys)

Behind the Scenes: Day 1 Hackday

Behind the Scenes: Day 1 Pre-show

Behind the Scenes: Day 2 Pre-show

Behind the Scenes: Day 2 Unconference

Bridging the Enterprise Gap: Integrating Camunda and SAP for Efficient Process Orchestration

Building a SAAS Automation Platform on Top of Camunda 8 (BNY)

Camunda Case Management with Microapps (U.S. Bank)

Enhancing Risk Management by Leveraging Workflow Orchestration and DMN at a Larger Scale (Capital One)

Enterprise Process Orchestration: A hands-on guide to strategy, people, and technology

Fireside Chat & Closing

From Zero to Hero: Autoscaling process orchestration with Camunda

Gartner’s BOAT in Action: Fueling Payter’s Global Hypergrowth Strategy Through Camunda

Guest Keynote: Leadership Guide for the Reluctant Leader (ReverentGeek)

Guest Keynote: The Rise Of Agentic Process Management (Forrester)

How Barclays transformed post-trade settlements with Camunda

How BeOne Uses Dynamic DMN Rules Generation for Tax Regulations

How Process Orchestration Improved Data Governance at Walmart

Inbound Connectors: Real-World Challenges and Solutions

Innovation Through Transformation: Learn from Alliander’s Migration to Camunda 8 to Drive the Future of Energy

It All Comes Together: The Unified Camunda 8 REST API and the Improved Developer Experience

Keynote – Day 2

Lessons in Implementing Camunda8 SaaS for Banking (Rabobank)

¿Qué novedades hay en Camunda 8?

Varios de los videos van sobre las novedades de la nueva versión Camunda 8. Por ejemplo, se mencionan sesiones sobre «Building a SAAS Automation Platform on Top of Camunda 8 (BNY)» y «Lessons in Implementing Camunda8 SaaS for Banking (Rabobank)» , lo que sugiere que Camunda 8 tiene capacidades mejoradas para la automatización SaaS y aplicaciones bancarias. Además, «It All Comes Together: The Unified Camunda 8 REST API and the Improved Developer Experience» indica mejoras en la API REST y la experiencia del desarrollador. Finalmente, la mención de la migración de Alliander a Camunda 8 («Innovation Through Transformation: Learn from Alliander’s Migration to Camunda 8 to Drive the Future of Energy» ) implica que esta nueva versión ofrece ventajas significativas para la transformación de procesos empresariales.

Revolucionando la Automatización de Procesos de Negocio

Camunda 8 ha llegado con un conjunto impresionante de innovaciones que transforman la manera en que las organizaciones abordan la automatización de procesos de negocio. Esta versión introduce una arquitectura orientada a satisfacer las demandas de escalabilidad y flexibilidad que exigen los entornos modernos. A continuación, exploramos en detalle todas las novedades que ofrece Camunda 8.

Arquitectura Descentralizada y Escalable

Uno de los cambios más significativos en Camunda 8 es su arquitectura descentralizada. A diferencia de las versiones anteriores, que tendían a ser más monolíticas, esta nueva estructura permite una escalabilidad horizontal más eficiente. Esto es especialmente beneficioso para las empresas que operan en un ecosistema de microservicios, donde el manejo de grandes volúmenes de datos y transacciones es esencial. La nueva arquitectura de Camunda garantiza que los procesos puedan escalar sin problemas, manteniendo la robustez y la eficiencia.

Introducción de Zeebe como Motor de Ejecución

Zeebe es el nuevo motor de flujo de trabajo que impulsa Camunda 8. Diseñado para gestionar procesos distribuídos y de alto rendimiento, Zeebe ofrece una solución potente para la orquestación de flujos de trabajo. Su capacidad para manejar procesos a gran escala con bajas latencias permite a las empresas responder con agilidad a las necesidades cambiantes del mercado. Zeebe está optimizado para trabajar en la nube, lo que se alinea perfectamente con las tendencias de transformación digital actuales.

Camunda Cloud: Automatización como Servicio

Con el lanzamiento de Camunda 8, también se ha introducido Camunda Cloud, una solución en la nube que ofrece la automatización de procesos como un servicio. Esto elimina la necesidad de gestionar la infraestructura subyacente, lo que reduce costes y complejidad para las empresas. Camunda Cloud proporciona una plataforma segura y confiable que permite desplegar modelos de procesos rápidamente, con el apoyo de un entorno gestionado y actualizado regularmente.

Interfaz de Usuario Mejorada

La experiencia del usuario ha sido un foco central en el desarrollo de Camunda 8. La interfaz de usuario se ha rediseñado para ser más intuitiva, facilitando el modelado y monitoreo de procesos. Las mejoras en la usabilidad ayudan a que tanto usuarios técnicos como no técnicos puedan interactuar con los procesos de negocio de manera efectiva. Las herramientas de modelado visual, junto con las características mejoradas de arrastrar y soltar, hacen que el diseño de procesos sea más accesible y eficiente.

Soporte Ampliado para BPMN y DMN

Camunda 8 continúa apoyando los estándares de BPMN 2.0 y DMN, pero con mejoras significativas. Se han incorporado nuevas funciones que permiten un modelado más detallado y preciso de los procesos y decisiones de negocio. Estas actualizaciones garantizan que los modelos capturen de manera más fiel la lógica empresarial y las reglas operativas, facilitando así una alineación perfecta entre los procesos automatizados y las metas estratégicas de la organización.

Integración con Herramientas de Desarrollo Modernas

Otra ventaja clave de Camunda 8 es su compatibilidad mejorada con herramientas modernas de desarrollo y plataformas CI/CD. Esto permite a los equipos de desarrollo integrar rápidamente Camunda en sus pipelines de desarrollo, facilitando la implementación y actualización continua de procesos automatizados. La compatibilidad con API y estándares de integración asegura una incorporación fluida en cualquier ecosistema tecnológico.

Monitoreo y Análisis Avanzado

Por último, Camunda 8 ofrece capacidades de monitoreo y análisis más avanzadas. Herramientas robustas permiten a los usuarios supervisar el rendimiento de los procesos en tiempo real, identificar cuellos de botella y optimizar la eficiencia operativa. Los paneles de control personalizables y las capacidades analíticas mejoradas proporcionan información valiosa sobre el comportamiento de los procesos, lo que facilita la toma de decisiones basada en datos.

Conclusión

Camunda 8 marca un paso adelante significativo en el ámbito de la automatización de procesos de negocio. Su arquitectura escalable, el impulso de Zeebe, la opción de Camunda Cloud, y las mejoras en usabilidad y monitoreo hacen de esta versión una herramienta formidable para cualquier organización que busque optimizar sus operaciones y mantener una ventaja competitiva en un entorno empresarial cada vez más digitalizado.