Software y tecnología USA con buenas expectativas en ventas en los próximos 2 años, según Market Watch

Nuestros amigos de Market Watch han publicado hoy un interesante artículo en el que hacen…

Nuestros amigos de Market Watch han publicado hoy un interesante artículo en el que hacen repaso a empresas de pequeña capitalización (para los USA, claro) que consideran que van a crecer mucho en el periodo 2026-2028. La lista es sumamente interesante porque te da una visión de tipos de productos y soluciones innovadoras con proyección en los últimos años.

En la noticia se habla de «Empresas Microcap de Software» aunque como puedes comprobar muchas tienen software propietario, y el software es crítico para el funcionamiento de sus productos, pero en el fondo no serían empresas realmente de software puro. Esto se debe a que los periodistas financieros engloban en «software» a las empresas porque la segmentación oficial de la SEC así lo dice.

Aquí puedes ver la lista de estas empresas y un breve resumen de lo que hace cada una:

Aquí tienes la lista completa con los resúmenes y los enlaces correspondientes a los sitios web oficiales de cada empresa:

AEye (LIDR): Desarrolla sistemas de sensores LiDAR adaptativos y visión por inteligencia artificial (plataforma 4Sight). Sus tecnologías están enfocadas en la autonomía de vehículos, sistemas de asistencia al conductor (ADAS), robótica y aplicaciones industriales.

Desarrolla sistemas de sensores adaptativos y visión por inteligencia artificial (plataforma 4Sight). Sus tecnologías están enfocadas en la autonomía de vehículos, sistemas de asistencia al conductor (ADAS), robótica y aplicaciones industriales. Red Cat Holdings (RCAT): Proveedor de soluciones de drones tácticos y robótica no tripulada orientados a la defensa militar, seguridad nacional y operaciones marítimas (sistemas como Black Widow y Teal).

Proveedor de soluciones de orientados a la defensa militar, seguridad nacional y operaciones marítimas (sistemas como Black Widow y Teal). BlackSky Technology (BKSY): Empresa de inteligencia geoespacial en tiempo real . Opera su propia constelación de satélites en órbita baja y utiliza análisis con IA (Spectra AI) para monitorizar lugares estratégicos y eventos globales a demanda.

Empresa de . Opera su propia constelación de satélites en órbita baja y utiliza análisis con IA (Spectra AI) para monitorizar lugares estratégicos y eventos globales a demanda. FTC Solar (FTCI): Ofrece sistemas de seguimiento solar (trackers como Voyager y Pioneer), software de optimización energética y servicios de ingeniería para parques solares a gran escala.

Ofrece (trackers como Voyager y Pioneer), software de optimización energética y servicios de ingeniería para parques solares a gran escala. Viant Technology (DSP): Desarrolla una plataforma de compra de publicidad programática omnicanal (Demand-Side Platform o DSP). Permite a las marcas ejecutar y medir campañas en televisión conectada (CTV), móviles y web.

Desarrolla una (Demand-Side Platform o DSP). Permite a las marcas ejecutar y medir campañas en televisión conectada (CTV), móviles y web. MNTN (MNTN): Plataforma de tecnología publicitaria (AdTech) especializada en televisión conectada (CTV) . Ayuda a los anunciantes a gestionar, optimizar y medir campañas de vídeo en Smart TVs de forma automatizada.

Plataforma de tecnología publicitaria (AdTech) especializada en . Ayuda a los anunciantes a gestionar, optimizar y medir campañas de vídeo en Smart TVs de forma automatizada. Weave Communications (WEAV): Plataforma de software SaaS de comunicación y gestión de clientes diseñada principalmente para clínicas y pymes del sector salud. Integra mensajería, programación de citas, opiniones y procesamiento de pagos.

Plataforma de software SaaS de diseñada principalmente para clínicas y pymes del sector salud. Integra mensajería, programación de citas, opiniones y procesamiento de pagos. Silvaco Group (SVCO): Desarrolla software de diseño electrónico (EDA) y TCAD , además de licencias de propiedad intelectual (IP) de semiconductores para la simulación y creación de microchips.

Desarrolla software de , además de licencias de propiedad intelectual (IP) de semiconductores para la simulación y creación de microchips. CS Disco (LAW): Proporciona software en la nube con inteligencia artificial (e-discovery) para el sector legal. Facilita a despachos de abogados y empresas la revisión, análisis y gestión masiva de documentos en litigios e investigaciones.

Proporciona para el sector legal. Facilita a despachos de abogados y empresas la revisión, análisis y gestión masiva de documentos en litigios e investigaciones. Blend Labs (BLND): Plataforma en la nube para instituciones financieras (bancos y prestamistas) que digitaliza la originación de préstamos e hipotecas , simplificando las solicitudes y la apertura de cuentas para los consumidores.

Plataforma en la nube para instituciones financieras (bancos y prestamistas) que , simplificando las solicitudes y la apertura de cuentas para los consumidores. Xperi (XPER): Desarrolla y licencia tecnologías de audio, vídeo y entretenimiento (propietaria de marcas como DTS, TiVo o HD Radio) integradas en Smart TVs, coches conectados y dispositivos de consumo.

Desarrolla y licencia (propietaria de marcas como DTS, TiVo o HD Radio) integradas en Smart TVs, coches conectados y dispositivos de consumo. Oddity Tech (ODD): Empresa tecnológica de consumo que crea marcas de belleza y cuidado personal (como IL MAKIAGE y SpoiledChild) utilizando inteligencia artificial, visión por computador y biotecnología para personalizar productos.

¿Qué hace AEye, para la que más crecimiento preven?

En la lista de Market Watch destaca la empresa AEye por encima de las demás en la estimación de ventas para los próximos dos años. De hecho hablan de un potencial de crecimiento de un 261,1% en las ventas en el próximo periodo de 2 años. Ofrecen una tecnología LiDAR (especie de radar por láser para vehículos autonomos y otros) con IA embebida en el propio sensor.

Hemos preguntado a la IA que nos haga una explicación más en profundidad de lo que hace esta empresa de LiDAR

Aquí tienes la explicación detallada sobre AEye, cómo funciona su tecnología y en qué se diferencia del resto de empresas de LiDAR:

1. El problema del LiDAR tradicional

El LiDAR (Light Detection and Ranging) tradicional dispara miles o millones de pulsos de láser en una cuadrícula fija para medir distancias y construir un mapa 3D (una «nube de puntos») del entorno.

Aunque funciona, los sistemas convencionales sufren dos grandes problemas:

Escaneo uniforme e ineficiente: Disparan los láseres exactamente igual hacia todas partes. Gastan el mismo procesamiento analizando el cielo o un árbol lejano que un peatón que está a punto de cruzar la carretera.

Disparan los láseres exactamente igual hacia todas partes. Gastan el mismo procesamiento analizando el cielo o un árbol lejano que un peatón que está a punto de cruzar la carretera. Cuello de botella y latencia: Procesar millones de puntos de datos sin filtrar genera retrasos (lag) y exige un ordenador central enormemente potente en el vehículo, además de confundirse fácilmente con lluvia, polvo o humo.

2. La propuesta de AEye: LiDAR definido por software

AEye resuelve esto mediante lo que denominan LiDAR Adaptativo (comercializado bajo la plataforma 4Sight™).

En lugar de tratar al sensor de láser como una cámara pasiva que solo graba, AEye integra inteligencia artificial directamente en la capa de hardware del sensor. Esto permite que el láser cambie su patrón de disparo en tiempo real según lo que esté pasando en la carretera.

Capacidades clave de la plataforma 4Sight:

Enfoque dinámico por región de interés (ROI): El sistema concentra la densidad de disparos de láser donde realmente importa. Si un coche va por autopista a 120 km/h, AEye enfoca sus haces de luz a muy larga distancia (más de 300 metros) en el carril por el que avanza, ignorando los márgenes de la vía.

El sistema concentra la densidad de disparos de láser donde realmente importa. Si un coche va por autopista a 120 km/h, AEye enfoca sus haces de luz a muy larga distancia (más de 300 metros) en el carril por el que avanza, ignorando los márgenes de la vía. Inteligencia artificial en el sensor: Los algoritmos integrados clasifican objetos (peatones, vehículos, obstáculos) en el propio sensor antes de enviar la información al ordenador central del coche.

Los algoritmos integrados clasifican objetos (peatones, vehículos, obstáculos) en el propio sensor antes de enviar la información al ordenador central del coche. Direccionamiento ágil del haz (MEMS): Utilizan espejos microsistemas electromecánicos (MEMS) y un láser de alta potencia para dirigir la luz de forma selectiva, evitando los antiguos y pesados motores giratorios sobre el techo del vehículo.

LiDAR Tradicional LiDAR Adaptativo de AEye (4Sight) ----------------- --------------------------------- Cuadrícula rígida de 3D Patrón de escaneo dinámico Misma resolución en todo el mapa Máxima resolución solo en objetivos críticos Envía datos crudos a la CPU Clasifica objetos dentro del propio sensor

3. Principales diferenciadores tecnológicos

Característica Cómo lo implementa AEye Por qué es importante Longitud de onda de 1550 nm Usa láseres de fibra de 1550 nanómetros (más seguros para el ojo humano que los habituales de 905 nm). Permite usar mucha más potencia sin riesgo ocular, alcanzando más de 300 metros de distancia. Filtrado de interferencias El software ignora en tiempo real gotas de lluvia, niebla o polvo. Evita frenazos fantasma en sistemas de asistencia al conductor (ADAS) y vehículos autónomos. Baja latencia Al procesar la escena dentro del propio sensor, libera de carga al ordenador del coche. Ofrece un tiempo de respuesta más rápido a alta velocidad (ganando fracciones de segundo vitales para frenar).

4. Modelo de negocio y mercados objetivo

AEye no se dedica únicamente a fabricar hardware para venderlo directamente al cliente final, sino que utiliza un modelo de licencia de propiedad intelectual (IP) con proveedores Tier-1: