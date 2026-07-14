¿Por qué IBM ha caído hoy un 25% en Bolsa?

A la hora de escribir este post las acciones de IBM en la Bolsa de…

A la hora de escribir este post las acciones de IBM en la Bolsa de Nueva york (14/7/2026 a las 18:59 España) bajaban aproximadamente un 25%, la mayor caída de la historia debido a los malos resultados del último trimestre. Pero he querido indagar las razones de fondo.

Para entenderlo he utilizado 4 fuentes:

La noticia de Seeking Alpha que ha sido la que me ha avisado del batacazo: Pinchar aquí La noticia en el Wall Street Journal: Pinchar aquí. Gemini. Que cómo lo puedes usar tu pues no lo pongo. Lo que he leído y oido en los últimos tiempos de otras empresas de software y consultoras IT como SAP o Salesforce sin ir más lejos.

Partamos de la base de que cuando hablo de las acciones de IBM hablo de universos empresariales estratosféricos totalmente ajenos a la realidad del mercado del software en los pigmeos de España o América Hispana. Pero lo que pasa a los monstruos al final repercute en la industria de todos los rincones del mundo.

Leyendo las noticias de hoy es evidente que la IA está cambiando brutalmente las prioridades de compra de los grandes bancos y corporaciones que contratan los servicios IT y el software de IBM. En la actualidad quieren gastar menos en esos servicios y en licencias de software y más en DRAM, chips y hardware para la IA.

Es curioso que IBM que originalmente era una empresa puro hardware y que vendió hasta su empresa de laptops a los chinos de Lenovo esté ahora sufriendo el que el mercado quiera acaparar hardware para tener soberanía en el ámbito de la IA.

La subida del precio de las RAM (187 euros me costó 16 gb para mi viejo PC) y los servidores y los ordenadores está poniendo nervioso a las grandes corporaciones que ven cómo la factura de la nube de los hiperescalers se está convirtiendo en inasequible. Si se quiere utilizar IA en modo masivo en monstruos como el BBVA es evidente que depender sólo de los Azure o AWS es un riesgo. De ahí que estén abogando por invertir en hardware para tener soberanía sobre su infraestructura y sobre sus datos.

Y esa prioridad lo que hace es que la inversión en empresas como IBM o ACCENTURE baje notablemente. Al menos de momento.

Corto y al pie. Mañana más.