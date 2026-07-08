Vertiv, experta en Gestión Térmica y energía de Centros de Datos, sigue su crecimiento imparable

Aunque no toca directamente el tipo de temáticas en las que centramos nuestros webinars y…

Aunque no toca directamente el tipo de temáticas en las que centramos nuestros webinars y conferencias online es algo que como analista de tecnología corporativa y aficionado a la Geopolítica, la Historia y la Política me llama poderosamente la atención.

Me refiero a la nota de prensa que nos ha enviado hoy Vertiv España (empresa con sede central en Ohio, USA) sobre la puesta en marcha de una nueva planta de Fabricación en Malasia. Cuando consultas la evolución de la acción de la compañía en la Bolsa de Nueva York ves que en un año la acción ha subido un 140% y en lo que va de año un 57%.

La nota de prensa, en ese lenguaje místico de negocios que te obliga a acudir a Gemini para entender qué hacen realmente dice: «el proveedor global de infraestructura digital crítica, ha anunciado hoy la apertura de una nueva planta de fabricación en Johor (Malasia), ampliando su capacidad de producción para responder al creciente aumento de la demanda de infraestructura para inteligencia artificial (IA) y computación de alta densidad en Asia, incluyendo el Sudeste Asiático, el Norte de Asia, Australia y Nueva Zelanda.»

Básicamente esa «infraestructura digital crítica» se refiere a los sistemas de refrigeración de servidores y Racs y a los sistemas UPS y PDU para la energía eléctrica de los Centros de Datos. Se están haciendo como si no hubiera un mañana y requieren no sólo de refrigeradores si no de microchips, cables, cpus, memoria…

Presencia en España e Hispanoamérica

Vertiv tiene una fuerte presencia tanto en España como en Hispanoamérica. Vertiv tiene una presencia muy sólida tanto en España como en Hispanoamérica. Al ser proveedores de las grandes empresas de telecomunicaciones y de los principales centros de datos de la región, operan con oficinas locales y redes de distribución en prácticamente todo el mundo hispanohablante.

Aquí te detallo cómo se estructuran en estas regiones:

🇦🇷 🇨🇱 🇨🇴 🇲🇽 Hispanoamérica (Latinoamérica)

Vertiv considera a América Latina como una de sus regiones de crecimiento clave, impulsada por la construcción de nuevos centros de datos en la nube y la expansión de la infraestructura 5G.

Oficinas y Sedes: Tienen oficinas corporativas y de ingeniería en los principales centros de negocios de la región, incluyendo México (su mercado más grande de la zona), Colombia , Chile , Argentina , Perú y Costa Rica .

Tienen oficinas corporativas y de ingeniería en los principales centros de negocios de la región, incluyendo (su mercado más grande de la zona), , , , y . Centros de Manufactura: Tienen una presencia industrial muy fuerte en México (particularmente en Reynosa y Mexicali), donde cuentan con plantas de producción masivas que fabrican sistemas de gestión térmica y de energía, abasteciendo tanto al mercado latinoamericano como al de Estados Unidos.

🇪🇸 España

En España, Vertiv cuenta con una estructura completamente consolidada para atender al mercado europeo y local.

Sede Central: Sus oficinas principales se encuentran en Madrid (en la zona de Alcobendas, un importante nodo tecnológico).

Sus oficinas principales se encuentran en (en la zona de Alcobendas, un importante nodo tecnológico). Infraestructura y Laboratorios: Además de las oficinas comerciales y de servicios de ingeniería, España cuenta con instalaciones clave para la formación de partners y clientes en tecnologías de enfriamiento líquido y eficiencia energética.

¿Qué hace Vertiv?

Gemini dice: «En palabras sencillas: no fabrican los chips de Inteligencia Artificial (como NVIDIA) ni construyen los edificios de los centros de datos, sino que proveen todo el equipo necesario para que esos servidores no se apaguen ni se derritan. Debido al auge masivo de la IA y la computación de alto rendimiento, Vertiv se ha convertido en una de las empresas de infraestructura más importantes del mundo.»

Sus soluciones se dividen principalmente en dos grandes áreas:

1. Gestión Térmica (Enfriamiento)

Los servidores modernos, especialmente los que procesan IA, generan una cantidad brutal de calor. Vertiv es especialista en mantenerlos fríos.

Enfriamiento por aire: Sistemas avanzados de aire acondicionado de precisión para salas de servidores (históricamente conocidos como unidades CRAC).

Sistemas avanzados de aire acondicionado de precisión para salas de servidores (históricamente conocidos como unidades CRAC). Enfriamiento líquido: Es su segmento de mayor crecimiento. Los chips de última generación son tan potentes que el aire ya no es suficiente; Vertiv diseña sistemas que hacen circular líquidos refrigerantes directamente sobre las placas de los circuitos o mediante sistemas de inmersión para disipar el calor de forma eficiente.

2. Gestión de Energía

Un centro de datos no puede quedarse sin luz ni un solo milisegundo, ya que un apagón costaría millones de dólares y corrompería datos críticos.

Sistemas de Energía Ininterrumpida (UPS): Baterías industriales gigantescas que entran en acción al instante si falla la red eléctrica principal.

Baterías industriales gigantescas que entran en acción al instante si falla la red eléctrica principal. Sistemas de distribución de energía (PDU) y tableros: Equipos que regulan, transforman y distribuyen la electricidad de manera limpia y segura desde la subestación hasta cada rack individual de servidores.

¿Quiénes son sus clientes y dónde operan?

Grandes Tecnológicas (Hyperscalers): Proveedores de la nube como Microsoft, Google, AWS y Meta, que construyen centros de datos colosales.

Proveedores de la nube como Microsoft, Google, AWS y Meta, que construyen centros de datos colosales. Telecomunicaciones e Industria: Operadores de redes móviles (redes 5G) y entornos industriales que requieren servidores locales estables.

Operadores de redes móviles (redes 5G) y entornos industriales que requieren servidores locales estables. Servicios globales: Además de vender los equipos, ofrecen software de monitoreo y servicios de mantenimiento predictivo en todo el mundo.

La nota de prensa de Vertiv España

Y la nota de prensa termina:

Ubicada estratégicamente en uno de los mercados industriales de mayor crecimiento del Sudeste Asiático, la nueva instalación refuerza la capacidad de Vertiv para dar soporte a sus clientes mediante capacidades regionales de fabricación, ingeniería, logística y despliegue. Además, la planta se beneficia de una excelente conectividad regional y de su proximidad a importantes centros tecnológicos y de clientes.

“Asia sigue siendo una de las regiones con mayor crecimiento en inversión en inteligencia artificial e infraestructura digital, y la ampliación de nuestra capacidad de fabricación en Malasia tiene como objetivo reforzar aún más nuestra capacidad para atender a los clientes con calidad, rapidez, escalabilidad y resiliencia,” afirmó Giordano (Gio) Albertazzi, CEO of Vertiv. “Esta instalación representa otro paso importante dentro de nuestra estrategia de planificación de capacidad y despliegue, a medida que seguimos ampliando nuestras capacidades de fabricación tanto a nivel regional como global”.

Albertazzi añadió: “A medida que evolucionan las necesidades de computación a través de las distintas generaciones de infraestructura de IA, los clientes necesitan partners capaces de proporcionar soluciones de energía, refrigeración e infraestructura a gran escala. La planta de Johor refuerza nuestra capacidad para ayudar a los clientes a desplegar infraestructura digital crítica de forma más eficiente, al tiempo que respalda el crecimiento a largo plazo en toda Asia”.

Instalaciones de fabricación y pruebas