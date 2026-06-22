Factura Electrónica Gestión de Facturas de Proveedor

Avvale, la Factura electrónica B2B y el Real Decreto 238/2026

PorRedacción BI-Spain.com

Jun 22, 2026

La consultora Avvale está llevando a cabo una serie de iniciativas para explicar a las…

La consultora Avvale está llevando a cabo una serie de iniciativas para explicar a las empresas en España su visión del impacto de la Ley Crea y Crece y la factura electrónica B2B.

Consideran que la Ley supone un antes y después en lo que respecta a la organización y procesos financieros de todas las empresas y que no sólo se trata de un mero ajuste técnico.

En una nota de prensa difundida estos días comentan: «La factura electrónica obligatoria derivada de la Ley Crea y Crece supondrá uno de los mayores cambios operativos y tecnológicos para las empresas españolas en los próximos años. Sin embargo, gran parte del tejido empresarial sigue afrontando este nuevo escenario con incertidumbre debido a la falta de definición técnica definitiva y al impacto que la normativa tendrá sobre sus procesos internos.» Habría que añadir a esta incertidumbre los diferentes rumores, de los que hablabamos en días pasados, sobre si se van a retrasar más allá de enero del 27 la entrada en vigor de Verifactu para integrarla con normativas europeas de factura electrónica.

Cabe recordar que Avvale ofrece servicios de consultoría y asesoría para cumplir con la Ley y tiene varias soluciones específicas para cumplir con las normativas tanto en entornos SAP como no SAP.

Las dos iniciativas que ha lanzado la compañía en este sentido son:

  • Misión Crea y Crece RD238: Misión Crea y Crece RD238, que aún no vemos funcionando y que definen en la Nota de Prensa como: «una experiencia digital interactiva que permite conocer en apenas 15 minutos los principales aspectos de un Real Decreto de más de 30 páginas relacionado con la nueva factura electrónica.»
  • Una serie de webinars sobre el cumplimiento de las normativas. El primero con el título «Ley Crea y Crece: lo que nadie te está contando» se celebrará el próximo 25 de junio: Aquí puede inscribirse.

Por Redacción BI-Spain.com

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