Avvale, la Factura electrónica B2B y el Real Decreto 238/2026

La consultora Avvale está llevando a cabo una serie de iniciativas para explicar a las…

La consultora Avvale está llevando a cabo una serie de iniciativas para explicar a las empresas en España su visión del impacto de la Ley Crea y Crece y la factura electrónica B2B.

Consideran que la Ley supone un antes y después en lo que respecta a la organización y procesos financieros de todas las empresas y que no sólo se trata de un mero ajuste técnico.

En una nota de prensa difundida estos días comentan: «La factura electrónica obligatoria derivada de la Ley Crea y Crece supondrá uno de los mayores cambios operativos y tecnológicos para las empresas españolas en los próximos años. Sin embargo, gran parte del tejido empresarial sigue afrontando este nuevo escenario con incertidumbre debido a la falta de definición técnica definitiva y al impacto que la normativa tendrá sobre sus procesos internos.» Habría que añadir a esta incertidumbre los diferentes rumores, de los que hablabamos en días pasados, sobre si se van a retrasar más allá de enero del 27 la entrada en vigor de Verifactu para integrarla con normativas europeas de factura electrónica.

Cabe recordar que Avvale ofrece servicios de consultoría y asesoría para cumplir con la Ley y tiene varias soluciones específicas para cumplir con las normativas tanto en entornos SAP como no SAP.

Las dos iniciativas que ha lanzado la compañía en este sentido son: