Destacamos interesante webinar sobre la importancia de la IA Agéntica para la ciberdefensa que tiene lugar el próximo 8/7/2026

Me llama la atención hoy este panel online que se celebra el próximo 8 de julio de 2026 titulado: «Reimagining Defense and Unveiling Cyber Risks with Agentic AI» (Reimaginando la defensa y revelando los ciberriesgos con IA agéntica), organizado por SmartBrief.

Puedes apuntarte aquí.

El evento se centra en cómo la IA agéntica (Agentic AI) está transformando el panorama de la ciberseguridad. El panel de expertos analizará cómo esta tecnología no solo sirve para revolucionar y mejorar las capacidades de defensa de las empresas, sino también cómo puede ser utilizada por los atacantes para potenciar y amplificar los ciberataques.

Puntos clave que se tratarán:

El futuro de los mecanismos de defensa: Cómo las empresas pueden proteger sus datos y mejorar su resiliencia cibernética. Riesgos y desafíos: Análisis de las posibles vulnerabilidades y los nuevos vectores de amenaza que introduce la IA agéntica. Detección proactiva de amenazas: Formas innovadoras en las que esta IA ayuda a automatizar respuestas frente a incidentes. Estrategias de integración: Cómo implementar de manera efectiva estas soluciones impulsadas por inteligencia artificial en distintas industrias.

Detalles del evento:

Fecha: Miércoles 8 de julio.

Miércoles 8 de julio. Panelistas: Cuenta con la participación de líderes de la industria y expertos en tecnología provenientes de compañías como NetApp, Automox, Wiz y Strike48 (entre ellos, Tim Leehealey de Strike48 y Minith Patel de NetApp).

¿Qué relación tienen las empresas que participan con el tema?

Las empresas de los ponentes están directamente vinculadas con el tema del webinar, ya que todas operan en el sector de la ciberseguridad, la gestión de infraestructuras críticas y la tecnología en la nube. Su relación con la IA agéntica y la defensa cibernética se puede entender desde sus respectivas especialidades:

Wiz (Seguridad en la Nube / Cloud Security): Relación: Wiz es una de las plataformas líderes a nivel mundial en seguridad para entornos de la nube. La adopción masiva de la Inteligencia Artificial (incluida la IA agéntica) depende por completo de infraestructuras en la nube. Wiz aporta la perspectiva de cómo proteger los datos y los modelos de IA frente a vulnerabilidades y configuraciones incorrectas en entornos complejos de nube. Automox (Gestión Automatizada de TI y Parches / IT Automation & Patch Management): Relación: La IA agéntica destaca por su capacidad de tomar decisiones y ejecutar acciones de manera autónoma. Automox se especializa precisamente en la automatización de la corrección de vulnerabilidades (endpoints y servidores). Aportarán su experiencia sobre cómo la automatización inteligente y los «agentes» de software pueden corregir fallos de seguridad de forma proactiva antes de que los atacantes los exploten. NetApp (Gestión de Datos y Almacenamiento Inteligente / Data Management): Relación: La Inteligencia Artificial no puede existir sin datos. NetApp es un gigante en la gestión de datos híbridos en la nube y cuenta con soluciones específicas de IA y analítica (de hecho, su ponente es un Arquitecto de Soluciones de IA). Su relación con el tema radica en cómo almacenar, gestionar y proteger los enormes volúmenes de datos que alimentan a la IA agéntica, garantizando que esos datos no sean corrompidos ni secuestrados por ciberdelincuentes. Strike48 (Estrategia y Respuesta a Incidentes): Relación: Se enfocan en la estrategia operativa y defensiva contra amenazas modernas. Su enfoque está muy ligado a la resiliencia cibernética y a entender los nuevos vectores de ataque. Aportarán la visión táctica de cómo los atacantes usan la IA para sofisticar sus ofensivas y qué estrategias organizativas deben adoptar las empresas para responder con la misma velocidad.

En resumen, el panel combina a los que protegen la infraestructura (Wiz), los que automatizan la defensa (Automox), los que resguardan los datos esenciales (NetApp) y los que diseñan la estrategia contra las amenazas (Strike48) para analizar el impacto real de la IA autónoma en la seguridad actual.