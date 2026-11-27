El pasado 5 de noviembre de 2026 Ataccama celebró FWRD 2026, su evento virtual insignia…

El pasado 5 de noviembre de 2026 Ataccama celebró FWRD 2026, su evento virtual insignia para responsables de datos e inteligencia artificial. Publicamos a continuación un resumen de lo que se dijo durante las sesiones y aprovecho para hacer una reflexión: cómo viejos fabricantes que estaban enfocados en la Calidad del dato para el BI pasan ahora a posicionarse como la Base de la Calidad del Dato para la IA. Es el caso de la muy conocida en España e Hispanoamérica Informatica.

Ambas compañías crecieron en la etapa del data warehouse, el big data y la analítica. Su trabajo era que los datos fueran correctos y consistentes para informes y BI.

Con la IA generativa y los agentes ese trabajo se ha convertido en la base de la IA. Los agentes actúan sobre los datos y no solo los consultan, así que un dato incorrecto puede provocar una acción automática errónea. Ataccama lo expresa con su concepto de «capa de confianza del dato» y presenta calidad, contexto gobernado y MCP como la base de los agentes.



Informatica nació en los años 90 con la integración de datos (ETL) y el data warehouse. Con el tiempo añadió calidad, catálogo, gobierno y MDM, en buena parte mediante adquisiciones. Esto último lo recoge el artículo comparativo de Ataccama, que es una fuente de parte.

Ataccama es más reciente y parte de la calidad del dato y el MDM. Después ha ido sumando catálogo, observabilidad, linaje y gobierno en una sola plataforma.

En el fondo no hay que olvidar que se trata dde un reposicionamiento, no una tecnología nueva. Las capacidades (calidad, linaje, MDM, gobierno) son en gran parte las mismas. Cambian el discurso y algunas piezas nuevas, como los agentes que generan reglas de calidad o los conectores MCP.

En BI Spain hemos recopilado lo más relevante de las dos partes del evento de Attacama para que tengas una visión de lo que están diciendo y publicamos los videos con las grabaciones integras:

Rewind: cómo Lennar, Lloyds Banking Group e iA Financial Group construyeron confianza en los datos que alimentan su IA durante 2026.

cómo Lennar, Lloyds Banking Group e iA Financial Group construyeron confianza en los datos que alimentan su IA durante 2026. Fast FWRD: panel de predicciones para 2027 con expertos de Mondelēz International, Snowflake, Deloitte, ServiceNow y Ataccama.

¿Qué es Ataccama?

Ataccama es una empresa de software especializada en gestión, calidad y gobierno del dato, especialmente orientada a grandes organizaciones. Su propuesta actual gira alrededor de conseguir datos fiables y preparados para ser utilizados por analítica e inteligencia artificial.

Web de Ataccama | Plataforma Ataccama ONE

¿Qué hace exactamente?

Su plataforma principal, Ataccama ONE, reúne varias funciones que normalmente encontramos dentro del data management:

Data Quality: detectar, limpiar, estandarizar y controlar problemas de calidad en los datos.

detectar, limpiar, estandarizar y controlar problemas de calidad en los datos. Data Catalog: localizar y entender los activos de datos de una empresa.

localizar y entender los activos de datos de una empresa. Data Observability: detectar anomalías y problemas en los pipelines de datos.

detectar anomalías y problemas en los pipelines de datos. Data Lineage: saber de dónde viene un dato y cómo se transforma hasta llegar a los sistemas que lo utilizan.

saber de dónde viene un dato y cómo se transforma hasta llegar a los sistemas que lo utilizan. Master Data Management (MDM): crear una visión consistente de entidades como clientes o productos.

crear una visión consistente de entidades como clientes o productos. Reference Data Management: mantener códigos, clasificaciones y jerarquías consistentes.

mantener códigos, clasificaciones y jerarquías consistentes. Data Governance: aplicar políticas, responsabilidades y controles sobre los datos.

Más información: Ataccama ONE | Data Governance

¿Y qué tiene que ver con la IA?

Mucho. Ataccama está posicionando actualmente su plataforma como una capa de confianza del dato para la IA. Su argumento es sencillo: los modelos y agentes de IA pueden producir resultados poco fiables si trabajan con datos incorrectos, inconsistentes o sin suficiente contexto.

Además, incorpora ONE AI Agent, que Ataccama describe como un digital data steward. El agente puede generar reglas de calidad, detectar anomalías y ayudar a resolver problemas relacionados con los datos.

El discurso de Ataccama en FWRD 2026 conecta calidad + gobierno + contexto de los datos + agentes de IA.

Más información: Data Trust for AI

Un ejemplo sencillo

Imagina una gran empresa que tiene información de clientes repartida entre CRM, ERP, aplicaciones comerciales y un data lake.

El problema puede ser que:

CRM → «Empresa ABC»

ERP → «ABC S.A.»

Data lake → «ABC España»

y además haya direcciones distintas, identificadores duplicados o información obsoleta.

Ahí entra una plataforma como Ataccama para identificar y gestionar problemas de calidad, catalogar los datos, aportar trazabilidad y gobernarlos.

Esto cobra todavía más importancia si posteriormente un agente de IA consulta esos datos para responder preguntas o realizar tareas.

En una frase: Ataccama pertenece al mundo del Enterprise Data Management / Data Quality / Data Governance, pero está reposicionando esas capacidades alrededor de una necesidad muy actual: que la IA empresarial pueda trabajar sobre datos fiables y gobernados.

Ataccama FWRD 2026: de los casos reales a las predicciones para 2027

En Ataccama FWRD 2026, responsables de datos de Lennar, Lloyds Banking Group, iA Financial Group y Mondelēz International explicaron cómo han construido datos de confianza para la IA este año y dónde esperan que aumente la presión en 2027.

Entre los temas destacados:

Cómo Lennar asocia una puntuación de calidad a cada respuesta de su agente LenAI.

Por qué Lloyds sigue la calidad del dato a nivel de consejo de administración mientras avanza hacia una cobertura de controles del 90 % en sus datos críticos.

Cinco predicciones para 2027 de los panelistas de Mondelēz, ServiceNow, Snowflake, Deloitte y Ataccama.

Las novedades de Ataccama ONE, desde la configuración agéntica de MDM hasta las puntuaciones de confianza a nivel de segmento.

Vídeo 1. Rewind: cómo se construyó la confianza en los datos en 2026

Ver el vídeo completo en Vimeo (45:22)

Resumen ejecutivo

La sesión plantea una revisión de cómo ha cambiado la confianza en los datos durante 2026 y conecta esa evolución directamente con la adopción empresarial de la IA. El hilo conductor es que las organizaciones necesitan datos fiables y gobernados como base para operar con IA.

Jay Limburn, presidente de Ataccama, señala tres áreas que han marcado 2026:

Calidad de los datos.

Agentic data management , es decir, la incorporación del paradigma de agentes a la gestión de datos.

, es decir, la incorporación del paradigma de agentes a la gestión de datos. Governed context, el contexto gobernado necesario para trabajar con información de confianza.

El vídeo utiliza estas tres tendencias para analizar cómo ha evolucionado durante el año el concepto de “trusted AI”.

La confianza en los datos sigue siendo el problema de fondo

Martin Zahumensky, CEO de Ataccama, abre su intervención con un dato significativo: el 67 % de los responsables de datos no confía plenamente en los datos de su propia organización, aproximadamente dos de cada tres.

Al mismo tiempo, afirma que el mandato de los responsables de datos y analítica es proporcionar “trusted data foundations for AI-first operations”, es decir, bases de datos de confianza capaces de sostener operaciones empresariales orientadas prioritariamente hacia la IA.

Este es el mensaje más interesante desde la perspectiva de IA empresarial: el problema no es únicamente disponer de IA, sino poder alimentarla con datos que la organización considere fiables. Esta lectura es una interpretación del planteamiento de la sesión.

Casos empresariales que aborda

La sesión recoge experiencias de tres organizaciones para explicar cómo han afrontado estos cambios durante 2026:

Lennar

Lloyds Banking Group

iA Financial Group (Industrial Alliance)

Después, el programa cambia de retrospectiva a prospectiva y analiza qué deberían priorizar las organizaciones de cara a 2027, incorporando perspectivas de Mondelēz International, Snowflake, Deloitte y ServiceNow.

Lo más relevante del vídeo

El planteamiento encaja con uno de los grandes temas de la IA aplicada: la discusión se desplaza del modelo de IA hacia la infraestructura y gestión de los datos que hace posible utilizarlo con confianza.

La secuencia que propone Ataccama puede sintetizarse así:

Calidad del dato → gestión de datos con agentes → contexto gobernado → IA de confianza.

Es una síntesis propia de los temas planteados en la sesión, no una fórmula textual utilizada en el vídeo.

Los casos de clientes, en detalle

Lennar: una puntuación de confianza en cada respuesta de IA

Isaac Gabay, VP de Data & AI de Lennar, explicó que su punto de partida era la falta de visibilidad sobre la calidad de los datos, lo que dificultaba saber qué corregir.

Su equipo empezó por mapear dónde estaban los datos y medirlos, primero en el data warehouse y después en los ERP y otros sistemas de origen, donde nacen los problemas.

Hoy Lennar monitoriza miles de activos de datos con Ataccama y, cuando falla una regla, se crea automáticamente una incidencia en ServiceNow y se enruta al equipo adecuado con el contexto ya adjunto.

Esa base permitió construir LenAI, un agente conversacional con el que toda la compañía consulta los datos de Lennar. Como los usuarios pronto preguntaron si las respuestas eran correctas, cada respuesta de LenAI incorpora ahora una puntuación de calidad calculada a partir de las reglas de Ataccama.

Según Gabay, con estos agentes “solo tienes una oportunidad de hacerlo bien; si no, pierdes la confianza”.

El siguiente paso son agentes que ayuden a remediar las incidencias y, con el tiempo, a autocorregirlas.

Lloyds Banking Group: responsabilidad sobre los datos más críticos

Jo Riseborough, directora de Gestión del Dato y Cultura del Dato, describió cómo el mayor banco del Reino Unido gobierna millones de elementos de datos con un modelo de productores y consumidores: las áreas que generan o incorporan los datos son responsables de que estén bien gobernados y sean aptos para su uso.

Lloyds identificó unos 1.000 elementos de datos críticos, que Ataccama comprueba de forma automática para avisar de los problemas casi en tiempo real y no meses después.

Riseborough señaló como palanca más potente una métrica de calidad del dato visible, seguida en el comité ejecutivo y en el consejo.

Lloyds prevé alcanzar a finales de 2026 una cobertura del 90 % de controles de calidad sobre sus datos críticos, un camino iniciado en 2021 y 2022.

Entre los retos pendientes están operar un modelo de control híbrido entre entornos on-premise y cloud y explorar cómo los agentes pueden acelerar la creación de productos de datos.

iA Financial Group: el dato maestro como base del crecimiento y de la IA

Nickolaos Mikedis, responsable de Estrategia y Confianza del Dato, explicó que el crecimiento por adquisiciones dejó a la compañía con muchos sistemas y una versión distinta del cliente en cada uno.

Lo que empezó como un proyecto para retirar un mainframe se convirtió en una iniciativa de negocio: un registro maestro (golden record) fiable de cada cliente.

Esa visión 360º del cliente es la base de sus planes de crecimiento orgánico.

iA considera el MDM de Ataccama una pieza crítica: funciona las 24 horas, alimenta sistemas operativos como el portal de clientes y se complementa con la gestión de datos de referencia, que sustituye dependencias del mainframe por un proceso de stewardship gobernado.

El mismo MDM alimenta ya las capas semánticas de iA para la IA: antes, ni el mejor modelo para predecir la próxima compra de un cliente podía saber si ese cliente ya tenía el producto.

Ataccama ONE en acción

El evento incluyó demostraciones en directo de Ataccama ONE, entre ellas:

Controles de calidad y detección de anomalías en origen , antes de que los datos lleguen al almacén.

, antes de que los datos lleguen al almacén. El modo de anclar agentes de IA en puntuaciones de calidad cuantificadas y contexto gobernado mediante el servidor MCP (Model Context Protocol) de Ataccama.

en puntuaciones de calidad cuantificadas y contexto gobernado mediante el servidor MCP (Model Context Protocol) de Ataccama. Una nueva experiencia de MDM “headless” pensada para servir golden records a flujos agénticos.

pensada para servir golden records a flujos agénticos. Un lineage ampliado para entornos SAP que facilita la trazabilidad en auditorías.

Vídeo 2. Fast FWRD: cinco predicciones para 2027

Ver el vídeo completo en Vimeo

Resumen

El vídeo plantea una mirada hacia 2027 después de revisar lo ocurrido en 2026. El formato reúne a cinco expertos, cada uno de los cuales presenta una predicción principal y se compromete públicamente con ella.

Los grandes temas que estructuran la conversación son:

Agentes de IA (AI agents) y hacia dónde evolucionarán.

y hacia dónde evolucionarán. Semántica , es decir, la capacidad de proporcionar significado y contexto a los datos para que los sistemas de IA puedan trabajar con ellos.

, es decir, la capacidad de proporcionar significado y contexto a los datos para que los sistemas de IA puedan trabajar con ellos. Remediación de datos , especialmente en relación con problemas de calidad y corrección de información.

, especialmente en relación con problemas de calidad y corrección de información. Gobierno del dato y cómo tendrá que evolucionar ante la expansión de la IA.

y cómo tendrá que evolucionar ante la expansión de la IA. La transformación del conjunto del AI stack, es decir, la arquitectura tecnológica sobre la que las empresas desarrollan sus aplicaciones de inteligencia artificial.

Resulta significativo que el panel coloque datos, semántica y gobierno al mismo nivel que los agentes de IA. El planteamiento sugiere que la discusión sobre IA empresarial ya no gira únicamente alrededor de los modelos, sino también alrededor de cómo proporcionarles información empresarial fiable y contextualizada. Esta es nuestra lectura del enfoque del panel.

Lo más interesante

Para quienes siguen la IA empresarial y la gestión de datos, el ángulo más interesante del vídeo es la conexión entre agentes de IA y la infraestructura de datos que necesitan para funcionar.

La propia introducción sitúa explícitamente en el debate cinco piezas:

Agents + semantics + remediation + governance + AI stack.

Eso permite plantear una cuestión especialmente relevante para 2027: no basta con desplegar agentes, sino que cobra importancia entender qué datos utilizan, qué significado tienen esos datos, cómo se gobiernan y cómo se corrigen cuando contienen problemas.

Esta formulación es una interpretación del marco presentado en el vídeo, no una afirmación textual de los participantes.

Las cinco predicciones para 2027

Cada panelista aporta una predicción propia para 2027 y el resto del panel comenta.

Camilla Björkqvist (Mondelēz International)

Lidera el gobierno del dato de la compañía de Oreo o Ritz. Mondelēz decidió quién es el propietario de los datos antes de construir agentes de IA, y su predicción explica por qué ese orden importa y qué deben empezar a hacer de manera diferente los propietarios de datos.

Juan Sequeda (ServiceNow)

Se presenta como principal data strategist de ServiceNow y ha dedicado su carrera a la semántica. Su predicción divide a las organizaciones en dos grupos según cómo afronten el trabajo, poco vistoso pero necesario, de dar significado a sus datos.

Chris Child (Snowflake)

Habla del futuro del trabajo del ingeniero de datos y se ha puesto un plazo ambicioso.

Donovan Spronk (Deloitte)

Analiza dónde encajan hoy los equipos de gobierno en los proyectos de IA y qué podría llevarlos a la mesa antes, con el Reglamento europeo de IA (EU AI Act) en el horizonte.

Jay Limburn (Ataccama)

Cierra con una visión sobre quién construirá el AI stack en 2027, con nombres nuevos, y sobre si el Master Data Management vive un “segundo acto”.

Ataccama ha anunciado que hará seguimiento de estas predicciones y que volverá sobre ellas en FWRD 2027 para comprobar quién acertó.

Predicciones para 2027: conoce el panel de FWRD

Después del panel: la hoja de ruta de Ataccama para 2027

Jessie Smith, directora de Producto de Ataccama, conectó las predicciones con la hoja de ruta de 2027.

Su sesión mostró cómo Ataccama quiere extender la confianza en el dato desde los datos que consumen los agentes de IA hasta las respuestas que producen, y cómo las capacidades headless de la plataforma, incluido el MDM, ayudarán a que las herramientas de IA trabajen con datos fiables y reduzcan el tiempo hasta obtener valor.

Fuentes