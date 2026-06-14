Cosentino escoge a Microsoft para sus proyectos de IA Agéntica

Cosentino presentó en Cantoria (Almería) el pasado 11 de junio de 2026 la puesta en producción de CLAR, su primer proyecto de IA Agéntica para su fuerza comercial

Hace ya muchos años, en Las Vegas, un consultor de IBM mostró en una de estas espectaculares convenciones americanas la cantidad ingente de líneas de código que lleva un coche para demostrar que hoy los productos industriales son casi más software (e IA habría que añadir hoy) que hardware.

Poquito después descubrimos que empresas como Amazon o el BBVA son fundamentalmente grandes empresas de software que compiten y ganan en el mercado porque hacen que sus servicios sean más eficientes, más productivos, más resilientes y más ágiles. Desde luego en el caso de Amazon nadie podría decir que es una librería online, pero tampoco el BBVA es hoy un mero prestador de dinero.

El pasado 11 de junio escuchando a Rafael Domene, CIO de la almeriense Cosentino, explicar con entusiasmo la adopción de la IA Agéntica de forma transversal en su compañía recordé (uno tiene ya sus años) la cantidad de millones de líneas de código que tienen hoy los coches y la cantidad de tecnología e IA que hay detrás del mensajero que te trae un cepillo de dientes de Amazon el día después de haberlo comprado.

Ahora cuando te deleitas viendo la majestuosa fachada de la Torre ToHa en Tel Aviv con 28.000 metros cuadrados de Dekton se debe pensar también que no estás sólo ante un imponente material de construcción, sino ante cientos de horas de innovación y tecnología. Y cada vez más.

Los responsables IT de Cosentino presentaron el pasado 11 de junio la puesta en marcha en producción de CLAR, su primer proyecto de IA Agéntica. Se trata de un multi agente ayudante y compañero de la fuerza comercial de Cosentino (4000 personas en todo el mundo) que se integra con los diversos sistemas de la compañía para ayudar a los comerciales a conocer el stock de ciertos materiales en cada uno de los centros de distribución, a elaborar presupuestos o a plantear unas soluciones constructivas u otras dependiendo del tipo de cliente que tengan delante.

El proyecto, que lleva un par de años realizándose, es el primero de una serie de proyectos que tratan de insertar la IA en los diferentes procesos de la compañía en alianza con Microsoft España. De hecho Microsoft ha incluido a Cosentino en el reducido grupo de empresas a las que denomina “Frontier Firm”, «un nuevo modelo de organización que ha dejado de experimentar con la IA y ha reconstruido todo su modelo operativo en torno a ella y a sus agentes autónomos«, Microsoft dixit.

Otro de los proyectos IA llamativos en los que está trabajando Cosentino es en su departamento de I+D, donde continuamente se exploran materiales, texturas y colores para competir en un sector cada vez más exigente. Aunque aún no se está utilizando la IA de Microsoft durante la presentación en Cantoria se nos explicó que en breve van a poner en marcha en el departamento Microsoft Discovery, la plataforma de IA del gigante de Redmon diseñada específicamente para acelerar la investigación y el desarrollo científico (I+D) y la ingeniería avanzada.

Microsoft en una empresa SAP

Una cosa que llama la atención en la estrategia IA que lleva a cabo Cosentino y que es representativa del momento que estamos viviendo en el mercado IT, es en la elección de Microsoft como partner tecnológico principal en una compañía que es “puro SAP” en todos sus ámbitos productivos y de operaciones y que usa Salesforce como CRM.

En un principio podríamos pensar que compañías como Cosentino deberían elegir la IA agéntica de SAP, que el monstruo alemán también está promocionando muy fuerte, o incluso, para proyectos como CLAR, los agentes IA de la propia Salesforce. Pero no, ha elegido Microsoft y la apuesta es fuerte porque las inversiones en tiempo y dinero tanto del fabricante de software como de su cliente en este ámbito están siendo muy importantes.

En un momento en el que muchas grandes cuentas están decidiendo qué estrategia IA seguir y qué stack tecnológico establecer, el ejemplo de Cosentino puede ser muy válido, sobre todo cuando el gigante almeriense no es, en sus aplicativos core, hasta ahora, cliente de Microsoft.

Es evidente que el que Cosentino, uno de los clientes más grandes e históricos de SAP en España, escoja a Microsoft como partner principal en su estrategia IA, es un hecho especialmente relevante desde el punto de vista de un analista del mercado IT como nosotros.

Quizá decisiones como las de Cosentino tienen mucho que ver con que las acciones del monstruo de Walldorf hayan caído un 45% en los últimos 12 meses tanto en el Xetra de Fráncfort como en el NYSE. Es más, desde mi punto de vista, son la razón principal para ese impresionante descenso. Pero esa es una relación de la que hablaremos en una futura ocasión.