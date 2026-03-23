SAP explica su IA Agéntica el 16/4 en Ifema (Madrid)

SAP España presentará su oferta de IA Agéntica el próximo 16/4 en el IFEMA de…

SAP España presentará su oferta de IA Agéntica el próximo 16/4 en el IFEMA de Madrid en el evento «SAP Connect Day for Data & IT – Business AI / Business Data Cloud«

Durante el evento se abordarán tres retos clave:

Armonizar datos SAP y no SAP mediante una estructura de datos empresarial que genere una base confiable para la IA.

mediante una estructura de datos empresarial que genere una base confiable para la IA. Automatizar procesos críticos para ganar resiliencia y velocidad de respuesta en toda la organización.

críticos para ganar resiliencia y velocidad de respuesta en toda la organización. Desbloquear el potencial de IA, datos y aplicaciones con una plataforma diseñada para el negocio.

La jornada estará moderada por Jon Hernández, divulgador de IA, y combinará inspiración y casos reales con keynotes de referentes como Laura Goodrick, Director of Financial Operations en Mercedes-AMG Petronas F1 Team; Saúl Craviotto, deportista de élite; y Rika Christanto, Partner en LifeX Ventures y fundadora de Ontruck e Idoven. Además, contaremos con sesiones de visión, experiencias de cliente y networking con expertos de SAP, partners tecnológicos y líderes del sector.

📅 16 de abril de 2026 | 09:30 h (Apertura de puertas 08:30 h)

📍 IFEMA Madrid (Pabellón 8)

👉 Agenda y registro: PINCHAR AQUÍ