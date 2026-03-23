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SAP explica su IA Agéntica el 16/4 en Ifema (Madrid)

PorRedacción BI-Spain.com

Mar 23, 2026

SAP España presentará su oferta de IA Agéntica el próximo 16/4 en el IFEMA de…

SAP España presentará su oferta de IA Agéntica el próximo 16/4 en el IFEMA de Madrid en el evento «SAP Connect Day for Data & IT – Business AI / Business Data Cloud«

Durante el evento se abordarán tres retos clave:

  • Armonizar datos SAP y no SAP mediante una estructura de datos empresarial que genere una base confiable para la IA.
  • Automatizar procesos críticos para ganar resiliencia y velocidad de respuesta en toda la organización.
  • Desbloquear el potencial de IA, datos y aplicaciones con una plataforma diseñada para el negocio.

La jornada estará moderada por Jon Hernández, divulgador de IA, y combinará inspiración y casos reales con keynotes de referentes como Laura Goodrick, Director of Financial Operations en Mercedes-AMG Petronas F1 Team; Saúl Craviotto, deportista de élite; y Rika Christanto, Partner en LifeX Ventures y fundadora de Ontruck e Idoven. Además, contaremos con sesiones de visión, experiencias de cliente y networking con expertos de SAP, partners tecnológicos y líderes del sector.

📅 16 de abril de 2026 | 09:30 h (Apertura de puertas 08:30 h)
📍 IFEMA Madrid (Pabellón 8)
👉 Agenda y registro: PINCHAR AQUÍ

Por Redacción BI-Spain.com

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