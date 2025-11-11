IA, infraestructura de datos y PCs con IA en Dell Technologies Forum 2025 en Madrid

Dell Technologies ha anunciado la celebración en Madrid de su evento insignia Dell Technologies Forum…

Dell Technologies ha anunciado la celebración en Madrid de su evento insignia Dell Technologies Forum 2025, que reunirá a líderes de IT, innovadores y responsables de la toma de decisiones en una jornada llena de inspiración, aprendizaje y experiencias prácticas. El evento tendrá lugar el próximo 11 de diciembre en Kinépolis Ciudad de la Imagen.



En un momento en el que la tecnología está transformando los modelos de negocio y abriendo un mundo de nuevas posibilidades, las organizaciones deben adoptar estrategias que proporcionen la agilidad, velocidad y resiliencia necesarias para poder seguir avanzando. DellTechnologies Forum 2025 explorará cómo las empresas pueden «Reimaginar lo que es posible» utilizando IA de vanguardia, infraestructura de datos y PCs con IA, todo diseñado para impulsar el progreso en una era de transformación.

Los asistentes también tendrán la oportunidad de participar en demostraciones en directo para descubrir cómo los productos y servicios innovadores de Dell ya están ayudando a organizaciones de todo el mundo a liderar el cambio en sus respectivos sectores. Asimismo, tendrán acceso al conocimiento de expertos locales e internacionales, que mostrarán el camino para aprovechar el poder de la IA, optimizar la infraestructura de almacenamiento para convertir los datos en información valiosa o impulsar la innovación en un entorno de IT más seguro y sostenible.



Isabel Reis, directora general para Iberia de Dell Technologies:

«En Dell Technologies Forum 2025 reuniremos las tecnologías, el conocimiento y las alianzas que ayudan a las empresas a convertir sus ambiciones en acciones. Ya sea escalando GenAI, modernizando la infraestructura o capacitando a los equipos con dispositivos habilitados para la IA, Dell Technologies Forum es el lugar perfecto para que los líderes empresariales puedan descubrir cómo fortalecer y modernizar sus infraestructuras de IT. Nuestros clientes ya están creando entornos seguros, energéticamente eficientes y preparados para el futuro, y Dell se enorgullece de ser su proveedor tecnológico de confianza».



El evento también contará con la participación de Marc O’Regan, CTO para EMEA en Dell Technologies, que compartirá su visión sobre la evolución de las tendencias tecnológicas más innovadoras y cómo Dell Technologies está proporcionando la experiencia necesaria para ayudar a las organizaciones a avanzar.

Dell Technologies Forum 2025 contará con una importante representación de sus partners y alianzas, que participarán tanto en la zona de exposición como en las sesiones que se desarrollarán a lo largo de la jornada sobre la aplicación práctica de las soluciones más innovadoras.



Nacho Martín, director de Canal para España y Portugal de Dell Technologies:

“Nuestro ecosistema de partners es una de nuestras mayores fortalezas, y en Dell Technologies Forum 2025 resaltaremos el papel clave que desempeñan los partners a la hora de proporcionar resultados reales a los clientes. Ya sea desarrollando IA, modernizando la infraestructura o creando entornos seguros de múltiples nubes, nuestros socios están ayudando a las empresas a convertir la tecnología en progreso. Este Foro no solo será un escaparate para la innovación, sino también una plataforma para el crecimiento compartido, la colaboración y la creación de valor a largo plazo».

En Dell Technologies Forum participan compañías como Intel, Microsoft y NVIDIA, que son patrocinadores globales del evento. A ellos también se suman empresas como AMD, RICOH, Arrow, Esprinet & V-Valley, TD Synnex, Valorista, Atos, Bechtle, Nutanix, SoftwareOne, Sneider Electric, Vodafone, SCC/Omega, Abast, Anadat, Equinix, Ilunion, ITWise, Izertis, Kioxia, NTT Data, Qualcomm, Vertiv, Visiotic, Broadcom, Infomicro, LKS Next y Unikal.

Para registrarse y ver la agenda completa ir aquí.