Avvale nombra nuevo Managing Director en España

La consultora IT Avvale ha nombrado a Guillermo Truan como nuevo Managing Director en España,…

La consultora IT Avvale ha nombrado a Guillermo Truan como nuevo Managing Director en España, es decir se encargará a partir de ahora de las operaciones en España, sustituyendo al histórico José Manuel Nieto que lo hacía desde que la empresa operaba como TechEdge.

José Manuel se mantiene ahora como Managing Partner y es miembro del Consejo de Administración a nivel internacional (Avvale es italiana).

Truan es un profundo conocedor de la organización a la que se incorporó en el año 2015 (durante la etapa en la que la firma operaba bajo la marca TechEdge).



Su incorporación se produce en un momento de consolidación para la compañía especialmente en el mercado español donde Avvale ha reforzado su presencia en grandes organizaciones y continúa desarrollando capacidades en torno a plataformas empresariales y entornos cloud, apoyada en un equipo de más de 750 profesionales.

Truan asume el reto de aportar mayor foco sectorial y coherencia estratégica, alineando las capacidades de la compañía con las demandas reales de sectores como energía, industria, servicios financieros, consumo o sector público.



Su prioridad será consolidar un modelo basado en el acompañamiento continuo al cliente,

combinando plataformas cloud, datos e inteligencia artificial con una ejecución orientada al impacto operativo.



Guillermo cuenta con una sólida trayectoria en transformación digital y desarrollo de negocio, con experiencia en el despliegue de plataformas empresariales y en la aplicación práctica de datos e inteligencia artificial orientada a la mejora de procesos y la toma de decisiones. A lo largo de su carrera ha trabajado con compañías de sectores estratégicos, liderando proyectos de transformación complejos y de alto impacto.

En sus mismas palabras: “El mercado está más exigente que nunca. La tecnología ya no es diferencial por sí misma; lo que marca la diferencia es la capacidad de aterrizarla en procesos reales y generar impacto medible en el negocio. Queremos que Avvale sea percibida como un partner que acompaña a sus clientes en el tiempo y les ayuda a operar mejor su negocio, no solo a implantar soluciones.”



Para 2026, la compañía apuesta por “crecer mejor, no solo crecer más”, reforzando la cercanía al cliente, el conocimiento sectorial y los servicios recurrentes. El objetivo es consolidar a Avvale como un socio estratégico de confianza, con foco, criterio y capacidad real de ejecución.

“Queremos seguir creciendo con sentido, fortaleciendo nuestro equipo y construyendo relaciones de largo plazo con clientes y partners”, concluye Truan.