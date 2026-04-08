SAP

Atos migra Alsea (4000 establecimientos) a SAP RISE en AWS USA

PorRedacción BI-Spain.com

Abr 8, 2026

Atos ha migrado los sistemas críticos de la multinacional de Restauración Alsea (operador multimarca de…

Atos ha migrado los sistemas críticos de la multinacional de Restauración Alsea (operador multimarca de restaurantes como Burger King, Foster´s Hollywood, entre otras) desde su centro de datos en Madrid hacia la plataforma gestionada SAP RISE, utilizando infraestructura de Amazon Web Services (AWS) en USA.

Alsea es uno de los mayores operadores de restauración en Latinoamérica y Europa, con más de 4.000 establecimientos en 11 países y marcas como Starbucks, Domino’s Pizza o VIPS.

El proyecto combinó la migración, actualización y adecuación técnica de sus entornos desde el centro de datos de Tres Cantos (Madrid) hacia SAP RISE sobre AWS, con despliegues en Virginia y Texas (EE. UU.)

Migración y modernización a gran escala

Además de la reubicación de la infraestructura el proyecto incluyó una profunda optimización técnica y funcional de los sistemas SAP. Se revisaron y ajustaron más de 1.200 procesos de negocio, se adaptaron 5.000 programas ABAP —garantizando compatibilidad y rendimiento en el nuevo entorno— y se migraron e integraron 72 interfaces críticas.

Más agilidad, innovación y capacidad de crecimiento

La nueva arquitectura sienta las bases para una evolución futura hacia servicios cloud avanzados y nuevas capacidades digitales, permitiendo a Alsea incorporar progresivamente innovaciones tecnológicas según sus necesidades de negocio. Asimismo, la modernización del entorno SAP mejora la eficiencia operativa, la estabilidad y la capacidad de adaptación de la plataforma ante futuros retos de crecimiento.

Gabriel Muñoz, responsable de SAP en Atos Iberia, declaró: “Estamos encantados de haber apoyado a Alsea en este ambicioso proceso de modernización, ayudándole a construir una plataforma tecnológica más ágil, resiliente y preparada para el futuro. Este proyecto refleja nuestro compromiso con la excelencia operativa y con permitir que nuestros clientes impulsen la eficiencia, la innovación y el crecimiento sostenible mediante la transformación digital”.

Por Redacción BI-Spain.com

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