Akamai lanza image manager para la optimización de distribución de imágenes en webs de periódicos

Akamai Technologies, el líder global en servicios de CDN (Content Delivery Network – Red de Entrega de Contenidos), analiza los principales retos que plantea la gestión de imágenes en el actual sector editorial.

Las imágenes online antes eran sencillas. En el pasado, no eran el punto central de una página, solo eran un puñado de imágenes que todos los usuarios visualizaban desde un ordenador de sobremesa conectado por cable. Todo esto ha cambiado. Las páginas web actuales son dinámicas, llenas de imágenes que los usuarios finales visualizan desde dispositivos diferentes conectados de forma variable. Como las expectativas en cuanto a una experiencia rica en la web han crecido, la necesidad de entregar aplicaciones web pesadas con muchas imágenes también. ¿Cuál es el problema? El coste y la complejidad de crear, almacenar y entregar imágenes web adaptadas para cada dispositivo plantean un importante reto a las empresas, pero dejar de adaptarse a la creciente diversidad de dispositivos y redes llevaría a una experiencia de usuario inconsistente.

¿En particular, cuáles son los retos para el sector editorial?

• Los nuevos editores se basan cada vez más en las imágenes para “contar la historia”. Turner Broadcasting (que incluye a la CNN entre otros editores) tiene 60.000 millones de visitas a imágenes al mes.

• Pero las imágenes son pesadas y tienen un impacto directo en la estructura de costes de la entrega de las noticias. Una noticia deportiva típica sobre la NBA puede alojar 13 MB de imágenes.

• Más que en casi cualquier otra industria, los editores tienen que mantener su contenido “fresco”. Se añaden nuevas imágenes cada hora y las más antiguas se suelen actualizar, por ejemplo para noticias deportivas o debates políticos.

• La economía editorial está cambiando radicalmente hoy en día. Los CPMs (Coste Por Mil es lo que cuesta mostrar a mil espectadores un anuncio) están bajo una enorme presión, el bloqueo de anuncios está creciendo y Google y Facebook (al menos en USA) están ganando cada vez más cuota del gasto en anuncios gracias a su capacidad de enlazar a los usuarios en diferentes dispositivos.

• La proliferación de dispositivos, especialmente móviles, añade retos de medición así como de gestión de formatos de imágenes, tamaños y niveles de compresión

• RWD (responsive web design – diseño web adaptativo) ha ayudado a los sitios de noticias a redimensionar de forma adecuada pero no ha hecho mucho para la sobredescarga cuando se reducen o esconden imágenes en el navegador (mostrando imágenes pesadas en pantallas pequeñas en las que una resolución mayor no se nota).

• Las páginas de noticias tienen que cargar rápidamente sino los visitantes abandonarán la página, pero las imágenes pesadas hacen que una carga rápida se convierta en un reto, especialmente en mercados emergentes donde escasea el 4G. Por ejemplo, Buzzfeed tiene dificultades en países donde predominan el 2G y 3G porque la “experiencia” de Buzzfeed está hecha para mercados 4G.

¿Qué significa esto para el sector editorial?

• Las imágenes son difíciles de gestionar

• No todas las plataformas CMS de noticias ofrecen mecanismos integrados buenos para almacenar y gestionar imágenes.

• Al igual que en comercio, las integraciones de terceros son complejas de instalar, difíciles de gestionar, especialmente porque están separadas de la plataforma CMS del editor, y costosas.

• Algunos editores, como por ejemplo el New York Times, han respondido desarrollando kits de herramientas DIY (Do It Yourself – Hágalo Vd. Mismo) pero esto no entra dentro de las competencias de un editor. Quieren una solución.

• Existen retos entre el departamento editorial y el departamento técnico

• Se miden a los editores de noticias por lo rápido que responden a las noticias de última hora, y a índices clave de rendimiento (KPIs) empresariales como el número de páginas vistas y tasas de rebote. Esto puede entrar en conflicto con los equipos técnicos a los que se les mide según KPIs como los tiempos de carga de páginas y descarga del origen.

• Los KPIs sufren.

• Las páginas ricas en imágenes pueden atraer a los visitantes, pero si la página es demasiado pesada, puede incrementar las tasas de rebote, arruinando el objetivo que tienen las imágenes. La longitud de las sesiones de usuarios pueden sufrir porque los lectores se frustran cuando intentan cargar otro artículo. Y cuando las tasas de rebote crecen, los KPIs asociados como la capacidad de que un anuncio sea visto sufren porque los usuarios rebotan antes de que el anuncio se visualice por completo.

Image Manager de Akamai

Como respuesta directa al estado actual de las soluciones de gestión de imágenes, Akamai ha creado una alternativa única. Image Manager presenta una forma sencilla de automatizar el flujo de trabajo de la creación de imágenes, así como una optimización inteligente y una mejor distribución de imágenes en todo momento. Las páginas más ligeras, junto con las operaciones simplificadas y la reducción de las imágenes derivadas ayudan a impulsar los ingresos y la participación, reducir los costes y ganar ventaja en relación con las estrategias de diseño móvil y de sitios web ágiles. Se mejoran las experiencias de los clientes al optimizar automáticamente las imágenes web para proporcionar la mejor calidad visual y el máximo rendimiento, además de reducir el esfuerzo y los costes invertidos en transformar las imágenes para acelerar el tiempo de comercialización.