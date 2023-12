Aplicaciones Workflow- BPM «Low Code» contadas al usuario de negocios [6 eBooks]

La tan manoseada «Transformación Digital» son muchas cosas y a la vez significa poco si no va acompañada de ejemplos prácticos que nos la hagan «entendible». Cuando uno se acerca a los ejemplos prácticos en materia de automatización de procesos en los diferentes departamentos de la empresa entiende mucho mejor cuales son las posibilidades de mejora que implica esa «Transformación».

Publicamos 6 eBooks en los que se explica la nueva forma de crear aplicaciones departamentales para automatización de procesos. Los propios usuarios de negocio pueden automatizar procesos y crear workflows sin depender del departamento IT con herramientas como K2.

En los eBooks Lawrence Miller plantea que los sistemas BPM tradicionales son demasiado inflexibles y no permiten la puesta en marcha ágil por parte de los usuarios de negocio de aplicaciones para la automatización de procesos.

Pone múltiples ejemplos prácticos de este tipo de procesos en diferentes ámbitos como procesos de compra de materiales en empresas industriales, gestión de Ordenes de Compra o gestión de procesos en el departamento de Recursos Humanos.

Los libros están escritos por Lawrence Miller.

1) «Business Apps for Sharepoint and Office 365″. Apps para SharePoint y Office 365 contado al usuario de negocio en el que se explica a usuarios no técnicos las posibilidades de las aplicaciones para automatización de procesos para Sharepoint y Office 365.

El libro está patrocinado por el fabricante de software para aplicaciones Low-Code / No-Code K2 y hace un repaso muy prácico con múltiples casos de negocio, a las posibilidades del desarrollo de aplicaciones sobre Sharepoint y Office 365.

El libro tiene los siguientes capítulos:

– Chapter 1: Using SharePoint Apps to Deliver Business Value.



– Chapter 2: Exploring SharePoint Business App Use Cases.

– Chapter 3: Understanding Workflows and Forms in SharePoint.

– Chapter 4: Getting Started with Business Apps in SharePoint and Office 365

– Chapter 5: Ten Features to Look for in a Third‐Party SharePoint Solution.

2) «Operational Process Transformation«. Automatización de procesos en general para el usuario de negocio.

Tiene los siguientes capítulos:

– Chapter 1: Recognizing How Workflows and Forms Drive Efficiency.

– Chapter 2: Building Efficient Manufacturing Processes.

– Chapter 3: Discovering Process‐Based Efficiencies in the Energy Industry.

– Chapter 4: Driving Efficient Logistics and Transportation Workflows.

– Chapter 5: Keeping Retail Customers Happy with Amazing Service.

– Chapter 6: DIY Process‐Based Workflows

– Chapter 7: Building the Business Case for Process Transformation

– Chapter 8: Ten Keys for Transforming Business Processes.



3) «Business Process Apps for Finance and Purchasing». Automatización de procesos para usuarios no técnicos en los departamentos Financieros y de Compras .



Tiene los siguientes capítulos:

– Chapter 1: Recognizing How Workflows and Forms Drive Efficiency.

– Chapter 2: Finance Process Improvements That Save Time and Money.

– Chapter 3: Purchasing Process Improvements for Every Company .

– Chapter 4: DIY Process‐Based Workflows.

– Chapter 5: Building the Business Case for Process Transformation

– Chapter 6: Ten Keys for Transforming Business Processes.



4) «HR Process Eficiency». Automatización de procesos para usuarios de negocio en el Departamento de Recursos Humanos .

Tiene los siguientes capítulos:

Chapter 1: Today’s HR Challenge: Managing a Myriad of Manual Processes.

Chapter 2: HR Process Improvements that Every Company Needs

Chapter 3: DIY Process‐Based Workflows.

Chapter 4: Getting Started with HR Process Efficiency.

Chapter 5: Ten Key Components to Transform Business Processes.



5) «Easy to build Workflows and forms». ¿Cómo desarrolar aplicaciones de workflow sin ser programador?.

Tiene los siguientes capítulos:

Chapter 1: Recognizing How Workflows and Forms Help Drive Efficiency.

Chapter 2: Building the Business Case for Process Transformation

Chapter 3: DIY Process‐Based Workflows

Chapter 4: A Day in the Life . . . : Exploring Department Use Cases

Chapter 5: Ten Key Components to Transform Business Processes.

6) «Improving CX with Agile Processes» . Automatización de procesos para el usuario de negocios en Atención al Cliente.

Tiene los siguientes capítulos:

Chapter 1: Recognizing How Workflows and Forms Drive CX .

Chapter 2: Starting the CX Journey Off Right.

Chapter 3: Closing the Deal with Better Sales Processes.

Chapter 4: Keeping Customers Happy with Amazing Service.

Chapter 5: BYOA: Build Your Own (Process‐Based) Apps.

Chapter 6: Building Agile Processes for CX Transformation .

Chapter 7: Ten Ways to Improve CX with Agile Business Processes.