El Gobierno debe aclarar si Verifactu se retrasará más allá del 2027

Ante la presentación de una moción de Junts para volver a retrasar Verifactu nos preguntamos si el Gobierno va a confirmar la entrada en vigor de la normativa el 1 de enero del 2027, o no.

El pasado 02/06/2026 el partido Junts presentó en el Senado de España una Moción que instaba al Gobierno a volver a aplazar el despliegue de Verifactu «con el objetivo de alinearlo con el futuro marco europeo derivado de la Directiva ViDA».

La moción tiene el valor de estar apoyada por las principales organizaciones de PYMES de España, que son las que están en Cataluña, y trae a primera plana una realidad evidente: la dificil sincronización entre las normativas nacionales y las europeas y cómo evitar que esto se traduzca en una multiplicación de normativas superpuestas en la que tanto la PYME desarrolladora de software y el cliente del software salgan perdiendo.

Desde mi punto de vista el retraso de nuevo de Verifactu sería un error fundamentalmente porque en el fondo la adecuación a Verifactu supone en gran manera adecuarse a la Directiva ViDA. Al fin y al cabo las diferencias entre unas normativas y otras a nivel técnico no son tan grandes, y son pasos en la misma dirección.

El Gobierno, en boca de los responsables del asunto, deberían clarificar de inmediato que Verifactu no se va a volver a retrasar puesto que de lo contrario se estaría añadiendo confusión y una situación injusta provocada por los vayvenes de la propia Administración.

He preguntado a Gemini si ViDA y Verifactu son parecidos y esta es la respuesta:

La respuesta corta es no automáticamente, pero están estrechamente relacionados. Cumplir con VeriFactu (el sistema español de facturación verificable) es un paso gigantesco, pero no garantiza por sí solo el cumplimiento total de la directiva europea ViDA (Vat in the Digital Age / El IVA en la era digital).

Aquí te explico detalladamente cómo se conectan, en qué se diferencian y por qué uno no cubre completamente al otro.

📊 VeriFactu vs. Directiva ViDA: Diferencias Clave

Para entenderlo de forma sencilla, VeriFactu es una normativa nacional (española) centrada en la lucha contra el fraude fiscal y los sistemas de «doble uso» de software, mientras que ViDA es una propuesta de directiva europea mucho más amplia que busca armonizar el IVA en todo el mercado común.

Característica VeriFactu (España) Directiva ViDA (Unión Europea) Ámbito geográfico España (aplicable a empresas y autónomos bajo normativa estatal). Toda la Unión Europea. Objetivo principal Evitar la manipulación de registros de facturación y el software de doble contabilidad. Modernizar el IVA, combatir el fraude intracomunitario y unificar el sistema digital. Foco del reporte Envío de registros de facturación a la AEAT (tiempo real o a requerimiento). Informes Digitales en Tiempo Real (DRR) basados en el estándar europeo de factura electrónica. Ámbito de transacciones Principalmente facturas nacionales (B2B, B2C y simplificadas). Obligatorio para transacciones intracomunitarias (B2B) en su primera fase.

🤝 ¿Por qué VeriFactu te ayuda a estar más cerca de ViDA?

Haber adaptado tus sistemas a VeriFactu (y a la Ley Crea y Crece de factura electrónica en España) te deja en una posición muy ventajosa.

Digitalización ya implementada: Si tu software ya es capaz de estructurar datos, generar firmas electrónicas o hashes encadenados, y comunicarse con la administración pública, la transición técnica hacia ViDA será mucho más suave.

Si tu software ya es capaz de estructurar datos, generar firmas electrónicas o hashes encadenados, y comunicarse con la administración pública, la transición técnica hacia ViDA será mucho más suave. Filosofía del «Tiempo Real»: ViDA exigirá que las transacciones intracomunitarias se reporten en un plazo muy corto (se barajan 2 días laborables desde la emisión). VeriFactu ya entrena a las empresas en la cultura del envío o preparación inmediata de los datos.

⚠️ ¿Qué le falta a VeriFactu para cumplir con ViDA?

Si solo te limitas a lo que pide VeriFactu, te faltarán varios pilares de la directiva europea:

El Estándar Europeo (EN 16931): ViDA exigirá que las facturas electrónicas sigan una estructura y un estándar semántico europeo específico. VeriFactu se centra en el registro del software local, no necesariamente en el formato de intercambio transfronterizo. Reporte Intracomunitario Automatizado: ViDA sustituirá el modelo tradicional de declaraciones recapitulativas (como el modelo 349 en España) por un sistema de transmisión de datos en tiempo real para operaciones entre países de la UE. VeriFactu no está diseñado para gestionar ese reporte europeo centralizado. La «Plataforma Única» de Ventanilla Única (OSS): ViDA amplía los mecanismos para que las empresas que venden a consumidores en toda la UE solo tengan que registrarse a efectos de IVA en un único país miembro. Esto queda completamente fuera del alcance de VeriFactu.

💡 En resumen: Piensa en VeriFactu como la pieza del puzle para el control del fraude interno en España, y en ViDA como el marco europeo donde todas las piezas de los diferentes países deberán encajar.

Para cumplir con ambos, tu software de facturación no solo debe ser «VeriFactu status» (remisión/custodia de registros), sino que también debe estar preparado para la facturación electrónica B2B obligatoria (Ley Crea y Crece) bajo los estándares europeos que exige ViDA.

Aquí puedes encontrar la Moción de Junts del pasado 2 de junio de 2026: