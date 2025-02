El grupo inversor Carlyle ya es accionista mayoritario de Seidor

El grupo inversor Carlyle Europe Technology Partners se ha convertido ya, con el 60% de…

El grupo inversor Carlyle Europe Technology Partners se ha convertido ya, con el 60% de las acciones, en el socio mayoritario de la consultora SAP Seidor.

Se formaliza así el cierre definitivo de la operación anunciada en agosto de 2024. Tras recibir las aprobaciones y autorizaciones de los organismos de competencia en todos los territorios donde opera, SEIDOR cuenta ahora con una estructura reforzada que le permitirá impulsar su crecimiento, con el objetivo de convertirse en una consultora tecnológica líder en los mercados más competitivos del ámbito tecnológico a nivel global.



Con esta operación, Carlyle Europe Technology Partners («CETP») se convierte en el socio mayoritario de SEIDOR, con una participación del 60%, mientras que el 40% restante continúa bajo el control de los accionistas originales.



Nueva estructura de gobierno



Con la inversión de Carlyle, se constituye un nuevo Consejo de Administración, que estará presidido por Josep Benito, presidente ejecutivo de SEIDOR. Este órgano de gobierno está compuesto por ocho miembros, integrando representación de SEIDOR y Carlyle, incluyendo consejeros designados por los accionistas.



Además, de Josep Benito, por parte de SEIDOR, también integran el Consejo Sergi Biosca, CEO; Javier Navarro, director general de Operaciones Internacionales; y Santiago Anguera, director general adjunto. En representación de Carlyle, se incorporan Fernando Chueca, Managing Director y Partner de Carlyle Europe Technology Partners y Fabio Sousa, Vice President de Carlyle Europe Technology Partners.



Además, como consejeros dominicales en representación de Carlyle, se suman José Duarte, con una amplia experiencia en SAP, donde ocupó posiciones como President Global Services and Corporate Officer, President EMEA e India y President Latin America, además de haber sido CEO de Infovista y Unit4, entre otros; y José Pablo Carbonell, ex COO Global de NTT Data Europe & Latam, con más de 24 años de experiencia en consultoría y liderazgo estratégico. Ha ocupado posiciones de alta dirección en everis, incluyendo CEO de Europa, Global Head of Banking y Socio de la firma.



Esta composición refuerza la gobernanza de SEIDOR, combinando continuidad, visión estratégica y experiencia en el sector para acompañar su crecimiento global. Su labor se centrará en supervisar y orientar sus iniciativas estratégicas, garantizando la alineación con el plan de crecimiento y consolidación en mercados clave como España, Estados Unidos y países de Europa occidental, como Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda.



Al mismo tiempo, SEIDOR seguirá consolidando su presencia en los 45 países en los que opera, incluyendo Latinoamérica, Oriente Medio y África.



Además, bajo esta nueva estructura, la compañía seguirá reforzando su posición como aliado estratégico de los principales partners tecnológicos, consolidando su estrategia de innovación y crecimiento global.



Una operación clave para la consolidación global



Con la operación finalizada y el nuevo Consejo de Administración establecido, SEIDOR refuerza su posición en el ecosistema tecnológico global, respaldado por una estructura de gobierno que facilitará la toma de decisiones estratégicas en mercados de alto potencial. Asimismo, fortalecerá su capacidad para afrontar proyectos de gran envergadura y potenciará su papel como socio tecnológico de referencia en sectores clave.



Así, Josep Benito, presidente ejecutivo de SEIDOR, ha destacado que «la culminación de la entrada de Carlyle en el capital de SEIDOR marca un punto de inflexión en nuestra historia, permitiéndonos consolidar nuestro crecimiento internacional y acelerar nuestra evolución hacia un modelo de consultora tecnológica global«.



Por su parte, Fernando Chueca, Managing Director y Partner de Carlyle Europe Technology Partners (CETP), ha subrayado que «SEIDOR es un referente en la transformación digital y cuenta con un modelo de negocio altamente competitivo. Con este cierre de operación, reforzamos nuestro compromiso con su crecimiento sostenible y con la consolidación de su estrategia global, facilitando los recursos y el apoyo estratégico necesarios para afrontar su próxima etapa de desarrollo«.



Portafolio completo



En esta nueva etapa, SEIDOR seguirá diversificando y fortaleciendo su oferta de soluciones clave en Inteligencia Artificial (IA), Customer Experience, Cloud, Ciberseguridad y ERP, consolidando un portafolio integral basado en alianzas estratégicas con los principales fabricantes de la industria tecnológica. Así, la compañía ocupa una posición de liderazgo mundial en el ecosistema SAP y colabora con otros gigantes del sector como Salesforce, Microsoft, IBM, Google y AWS.



Talento y sostenibilidad, pilares estratégicos



Uno de los ejes clave de la estrategia de SEIDOR es la gestión del talento, apostando por el desarrollo de sus más de 10.000 profesionales e incorporando nuevo talento para seguir consolidando su crecimiento global. La compañía continuará apostando por un modelo de talento que combine la especialización, la innovación y el emprendimiento, asegurando que sus equipos cuenten con las herramientas y el conocimiento necesario para afrontar los desafíos del sector tecnológico.



Asimismo, SEIDOR mantiene su compromiso con la sostenibilidad, impulsando iniciativas para cerrar la brecha digital, fomentar la diversidad y desarrollar soluciones con impacto positivo en la sociedad. Estos valores están alineados con su propósito de «humanizar el mundo a través de la tecnología», promoviendo un desarrollo tecnológico responsable y sostenible.