La consultora IT Avvale en Iberia alcanza una facturación de 100 millones de euros en 2024, con un beneficio del 12%

La Consultora- integradora italiana Avvale en la región Iberia ha dado a conocer los resultados económicos obtenidos durante el ejercicio fiscal 2024, periodo en el que la facturación ascendió a 100 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 30% respecto a la cifra alcanzada en 2023.

Igualmente Avvale obtuvo unos beneficios del 12%, lo que refleja, en palabras de José Manuel Nieto, Managing Partner, Board Member de Avvale, “una gestión eficiente y una sólida estrategia de negocio. Esta salud empresarial consistente proporciona a nuestros clientes, proveedores y colaboradores una enorme seguridad. Somos un socio de confianza, con músculo financiero para compartir los retos de negocio que nuestros clientes y colaboradores nos proponen”.



Nieto aseguró también que “estas cifras no solo reflejan nuestra capacidad para adaptarnos y crecer en un entorno competitivo, sino también nuestro compromiso con la sostenibilidad y la innovación tecnológica. En Avvale, creemos firmemente que la tecnología es el medio para lograr un mundo más sostenible y negocios más rentables”.



Un aspecto importante de este crecimiento global de la compañía es el aumento continuado de la plantilla de Avvale, que actualmente se sitúa en los 850 empleados, frente a los 660 con que contaba en 2023, lo que supone un crecimiento cercano al 29%.



“Hemos aumentado la plantilla alineándola con el crecimiento de la compañía, lo que es cada vez más complicado debido a la altísima demanda de profesionales en el sector. Trabajamos de cerca con las universidades más prestigiosas del país para conseguir los mejores profesionales posibles. Este crecimiento en nuestra plantilla no solo refleja nuestra expansión, sino también nuestro compromiso con la calidad y la excelencia. En Avvale, entendemos que nuestro equipo es nuestro recurso más valioso y estamos dedicados a atraer y retener a los mejores talentos para continuar ofreciendo soluciones innovadoras, rentables y sostenibles”, señala José Manuel Nieto.



Áreas de crecimiento

Las áreas de la compañía que han experimentado un mayor crecimiento han sido consultoría funcional SAP y Microsoft, junto con la división de IA y datos, que han tenido un desarrollo excepcional, lo que permite a Avvale, no solo mejorar su capacidad para ofrecer soluciones avanzadas, sino también fortalecer su posición como líderes en innovación tecnológica.



José Manuel Nieto afirma que: “en Avvale, estamos comprometidos con la excelencia y la sostenibilidad y estas áreas de crecimiento son fundamentales para nuestra misión de crear un impacto positivo en el mundo empresarial”.



Previsiones para 2025

Un aspecto importante de la actividad de los dos últimos años de trabajo de Avvale, ha sido la

adquisición de diferentes compañías como Axazure, Innovar Tecnologías o PMP, adquisiciones que no solo han ampliado su oferta, sino que también han fortalecido su posición en el mercado, permitiéndoles ofrecer soluciones más completas y avanzadas. El objetivo de la compañía durante 2025 será seguir con esta estrategia, pero centrada en la búsqueda de organizaciones en Centro Europa y Estados Unidos que complemente su actividad e incrementen su presencia en el mercado.



“Queremos aumentar nuestra presencia fuera de Italia e Iberia, donde ya tenemos una cuota

importante de mercado en los segmentos donde trabajamos. Los mercados de Centro Europa y Estados Unidos están llenos de posibilidades, queremos aprovecharlas y poder trasladar todo lo que aprendamos en estos territorios a nuestra base de clientes de todo el mundo. Esta estrategia nos permitirá expandir nuestra influencia y aprovechar nuevas oportunidades en mercados clave”, asegura Nieto.



En cuanto a las previsiones económicas para 2025, se espera un crecimiento de dos dígitos en Iberia y, como apunta su máximo responsable, “este crecimiento previsto no solo refleja nuestra capacidad para adaptarnos y prosperar en un entorno dinámico, sino también nuestro compromiso con la sostenibilidad, la rentabilidad y la innovación. En Avvale, estamos dedicados a ofrecer soluciones que realmente marquen la diferencia, impulsando el progreso y la eficiencia

en todas las áreas en las que operamos”.

Para ello la compañía trabajará y reforzará su presencia en diferentes áreas como los servicios gestionados, la inteligencia artificial generativa, la nube, el customer experience y la sostenibilidad, sin olvidar sus grandes alianzas con los desarrolladores más importante del mundo.