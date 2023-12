¿Por qué migrar de Lotus Notes a K2? [PDF en inglés]

Publicamos 2 Whitepaper en ingles en los cuales se explica por qué migrar de Lotus Notes a K2.

El primer artículo «Make the move from IBM Lotus Notes and optimize your Business Apps» hace referencia que a pesar de la enorme cuota de mercado que IBM Lotus Notes ha ganado desde su lanzamiento muchas organizaciones ahora están encontrando que la combinación de IBM Lotus Notes e IBM Lotus Domino ya no satisface sus necesidades. Muchas compañías están migrando a otras soluciones, como Microsoft Office 365 y Microsoft SharePoint, pero encuentran allí un desafío porque sus aplicaciones de IBM Lotus no migran y tienen que ser reconstruidas en el nuevo entorno.

El segundo artículo «Migrating Lotus Notes to K2» explica que para tener éxito y superar la competencia en el mundo tecnológico actual, es fundamental contar con sistemas y software modernos que pueden cambiar con un negocio a medida que se adapta y mejora como es el software de K2.