Schneider Electric organizó en Madrid conferencia sobre innovación

Schneider Electric, especialista global en gestión de la energía y la automatización, y el diario económico Expansión organizaron el jueves 8 de junio un encuentro bajo el título Innovation At Every Level para mostrar y debatir sobre la innovación desde una perspectiva empresarial, de gestión del talento del s.XXI, y de los nuevos ecosistemas.

En un entorno dónde la conectividad y las tecnologías se integran en la cadena de valor empresarial y los modelos de negocio se redefinen constantemente, la jornada ha querido identificar las principales tendencias y desvelar las claves de la innovación que permiten tomar las mejores decisiones, hoy.

La apertura institucional de la jornada fue a cargo de Bror Salmelin, asesor de Sistemas de Innovación en DG CONNECT (Comunicaciones, Redes, Contenidos y Tecnología) de la Comisión Europea. Bror Salmein es responsable de fomentar la innovación y la creación de nuevos entornos en Living Labs. Además, lidera y coordina el grupo industrial de alto nivel «Open Innovation Strategy and Policy Group» en el que participan industrias líderes. Asimismo, es miembro del Consejo Asesor del Advisory Board for Innovation Value Institute de Irlanda.

El keynote speaker de la Innovation Summit ha sido el Dr. Gurutz Linazasoro, Neurólogo y Presidente Ejecutivo de Vive Biotech. En su conferencia “El cerebro y la empresa innovadora”, Linazasoro ha explicado cuáles son los principales avances en el conocimiento del cerebro y sus aplicaciones en un entorno social y empresarial ¿Pueden los nuevos descubrimientos sobre el cerebro desvelar claves innovadoras aplicables a los modelos de gestión? ¿Cómo han afectado los rápidos cambios tecnológicos a la función cerebral? ¿Podemos prepararnos para obtener ventajas competitivas?

Seguidamente, cinco directivos de empresas innovadoras de referencia han participado en un coloquio sobre “Cómo tomar las mejores decisiones”, participando Javier Esplugas, VP IT Planning & Architecture de DHL Supply Chain; Ricardo Míguez Del Olmo, Watson & FSS Solutions Unit Manager de IBM Spain, Portugal, Grecia e Israel; Nacho de Pinedo, Fundador y CEO de Isdi; Arsenio Otero Pérez, SVP Business Operations en Salesforce; y Emmanuel Lagarrigue, Global Chief Strategy Officer de Schneider Electric, quien además se ha encargado de inaugurar y clausurar la jornada.

Tal y como ha asegurado Lagarrigue, “sólo las empresas capaces de adaptarse al entorno y de hacerlo además de forma muy rápida tienen cabida en este nuevo mundo. Nuestro trabajo como directivos no es minimizar riesgos sino aumentar nuestras probabilidades de éxito e identificar nuevas fórmulas de aportar valor añadido a partir de la riqueza digital que tienen todas nuestras organizaciones. Dentro de este contexto y gracias al potencial de EcoStruxure, Schneider Electric está ayudando a empresas y organizaciones de todo el mundo a cerrar la brecha entre el mundo IT y el mundo OT, extrayendo valor de los datos para ofrecerles más eficiencia, mayor competitividad y nuevas oportunidades de negocio”.

Innovación A Todos los Niveles: el único camino posible hacia un futuro más sostenible

La misión de Schneider Electric es ayudar a sus clientes a través de productos y soluciones innovadoras, para modernizar industrias y mejorar la calidad de vida de las personas. En los últimos años, la empresa ha invertido más de 10.000 millones de euros en innovación (entre un 4,5 y un 5% de su facturación anual) y adquirido compañías punteras en el desarrollo de software. Todo ello, unido a una fuerte apuesta por los ecosistemas de innovación abiertos y una estrategia de alianzas con universidades y empresas como Microsoft, Accenture, Cisco y IBM, entre otros, han permitido a Schneider Electric aunar el mundo de la energía con el de la automatización y el software, cerrando la brecha entre el negocio y las operaciones y abriendo nuevos horizontes de eficiencia energética y operacional.