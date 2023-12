Sigfox Lanza Sistema de geolocalización sin GPS

Sigfox ha anunciado un nuevo servicio de geolocalización de dispositivos conectados al IoT que no precisa GPS y que proporciona un mecanismo muy económico para realizar el seguimiento de un gran número de activos en todo el mundo.

Con el soporte de la red mundial de Sigfox, que ahora abarca 31 países, Spot’it es un nuevo servicio de seguimiento de activos que permite a cualquier módulo de Sigfox convertirse en un servicio de geolocalización, sin necesidad de actualizar el hardware o el software.

Entre los principales beneficios podemos destacar:

• El servicio de geolocalización de menor coste para dispositivos IoT: Spot’it no precisa hardware o actualizaciones adicionales y el dispositivo no tiene que trasmitir más mensajes, lo que significa que no hay impacto alguno en el coste operativo de la solución para el consumidor

• Bajo consumo de energía: Spot’it no utiliza la tecnología GPS -que consume una gran cantidad de energía-, ni requiere procesamiento adicional o un mayor consumo del que ahora requieren los dispositivos de Sigfox.

• Soporte de una red a escala mundial: Spot’it se encuentra incorporado en la red mundial de Sigfox y representa el primer servicio de geolocalización de dispositivos conectados al IoT a escala mundial. Esto simplifica la gestión mundial de la cadena de suministros: una vez que un dispositivo está registrado en el Cloud de Sigfox, el sistema de geolocalización estará disponible en todos los territorios en los que está presente la red.

• A diferencia del Sistema tradicional de GPS, Sigfox Spot’it funciona tanto en interiores como en exteriores.

Spot’it es un servicio diseñado específicamente para aprovechar al máximo las capacidades del seguimiento de activos en sectores con una gran cantidad de activos, entre los que se incluyen mercados como los de cadenas de suministros, logística (seguimiento de palés, contenedores o trailers), agricultura, venta minorista, construcción, etc. Como los módulos de comunicación de Sigfox pueden costar tan solo $2 y consumen muy poca energía (con baterías que pueden durar hasta 20 años), es posible realizar un seguimiento muy económico de, prácticamente, cualquier objeto.

Habitualmente, las compañías realizan el seguimiento de sus activos en tránsito escaneándolos en los puntos de contacto o utilizando tecnología GPS. Sin embargo, el escaneado en los puntos de contacto genera a menudo errores y pérdida de información ente los diferentes puntos establecidos en el trayecto. Asimismo, además del alto coste del hardware para el GPS, esta tecnología consume mucha energía y tiene unos altos costes de mantenimiento asociados al cambio constante de las baterías. Por ello, la tecnología GPS se reserva únicamente para el seguimiento de activos valiosos, pero no es un método económico para el seguimiento de cargas o de activos en grandes cantidades.

Laetitia Jay, Chief Marketing Officer en Sigfox, ha comentado al respecto: “Spot’it no solo va a transformar el sector mundial del transporte de mercancías, sino que también anticipamos el desarrollo de nuevos servicios. Imaginemos un nuevo servicio en donde las compañías de envío de mercancías puedan recibir avisos cuando los contenedores aparecen en países en donde se supone que no deberían estar. Desde la detección de fraudes a los nuevos modelos de negocio para geomarketing y seguros, las posibilidades son prácticamente ilimitadas”.

¿Cómo utiliza Spot’it la tecnología de Sigfox?

Sigfox está desplegando la primera red IoT global para conectar miles de millones de objetos transmitiendo datos, sin necesidad de establecer y mantener conexiones de red. Este enfoque único en el mundo de la conectividad inalámbrica, donde no hay señalización, un protocolo compacto y optimizado y donde los objetos no están en conexión permanente con la red, reduce significativamente el consumo de energía y los costes.

Sigfox es una solución de comunicaciones basada en software, donde toda la red y la complejidad computacional se gestiona en la nube, en lugar de en los dispositivos. Esto permite a Sigfox mejorar constantemente sus capacidades de red y ofrecer una amplia gama de nuevos servicios que podrán ser utilizados por su flota mundial de dispositivos conectados, mediante una sencilla actualización de software.

Sigfox Spot’it es el primer servicio basado en big data de Sigfox. Se trata de una inteligencia sustentada en la nube, que combina los indicadores de intensidad de señal y los programas de aprendizaje profundo. Como resultado de dos años de investigación y desarrollo, y gracias a los metadatos de dispositivos disponibles en la nube de Sigfox, este desarrollo permite a Sigfox ofrecer un servicio de geolocalización que no requiere actualización de hardware ni software y que no tiene ningún sobrecoste energético.