Tecnología Gemalto permite a los clientes de Carrefour España pagar en caja con su móvil

Gemalto fue elegido por Market Pay, la institución de pago del segundo minorista más importante del mundo, para implementar una solución de pago móvil para su tarjeta bancaria “PASS” en España. Este proyecto es parte de una estrategia multicanal que aprovecha las tecnologías conectadas para mejorar la experiencia de compra. La solución Allynis Trusted Service Hub (TSH) de Gemalto permitirá a los clientes cargar una versión digital de sus tarjetas bancarias Carrefour existentes, al igual que el programa de fidelidad de la empresa minorista, en un teléfono con sistema operativo Android, lo que permitirá una funcionalidad integrada y sencilla para el cliente en cualquier terminal de punto de venta (point of sale, POS) de comunicación de corto alcance (near field communication, NFC). Los puntos del programa de fidelidad se acreditarán de manera instantánea cuando el teléfono se utilice en transacciones rápidas “tap and go” en tiendas Carrefour, que incluyen hipermercados, supermercados y tiendas de conveniencia.

La solución se está probando en las tiendas desde principios de 2016. Los clientes de Carrefour podrán incorporar esta nueva función de pago directamente a través sus aplicaciones bancarias móviles de Carrefour, simplemente con sus credenciales existentes. Actualmente, en España, 2,3 millones de clientes utilizan tarjetas de pago Carrefour. Esta nueva solución de pago móvil se lanza inicialmente en España y, posiblemente, se implementará en otros países.

Allynis TSH de Gemalto, una solución basada en la nube, administrará el suministro de tarjetas, la preparación de datos y la descarga de credenciales de pago en teléfonos compatibles con la emulación de tarjeta del sistema (host card emulation, HCE). Además, Carrefour utiliza el kit de desarrollo de software (software development kit, SDK) de Gemalto para el desarrollo de su aplicación móvil segura. Todos los componentes de la solución cuentan con la certificación MasterCard.

“En Carrefour estamos comprometidos con una estrategia que combina los dominios digital y físico, y coloca al teléfono inteligente en el centro de la oferta para nuestros clientes”, comentó Frédéric Mazurier, director ejecutivo de Market Pay. “Los pagos móviles son un elemento clave de este enfoque, y la experiencia y el alcance global de Gemalto proporcionan un complemento perfecto para nuestros requisitos actuales y futuros”.

“La estrategia digital de Carrefour de considerar los servicios móviles como el eje central de la experiencia del consumidor está claramente estableciendo nuevos estándares en la experiencia de compra. Los consumidores se beneficiarán con la comodidad de las funciones móviles todo en uno y las características del programa de lealtad de Carrefour para que sea aún más atractiva”, afirmó Philippe Cambriel, presidente para Europa, el Mediterráneo y la Comunidad de Estados Independientes de Gemalto “Esto, con el tiempo, conducirá a una profunda y exitosa transformación del negocio en un entorno de omnicanalidad”.