Yubiq: Gestión documental e IA para cumplimiento normativo (Demo)

Oct 21, 2025

Publicamos grabación de presentación+demo+entrevista a Giovanny Buitrago responsable de producto de Yubiq, una plataforma de gestión documental y automatización de procesos empresariales.

Yubiq es una solución de software de la consultora IT Avvale.

Giovanni explica cómo Yubiq permite la hipercolaboración entre sistemas y usuarios, integrando información no estructurada (como correos, PDFs, imágenes) con sistemas estructurados como ERP y CRM.

Se destacan soluciones específicas como Yubiq Approve and Seal para la firma de documentos, Yubiq Advanced Supply Chain para la gestión de proveedores, y herramientas de inteligencia artificial para automatizar procesos como la facturación electrónica. También se aborda el cumplimiento de normativas fiscales como Verifactu y la Ley Crea y Crece en España.

Ver el video:

Aquí tiene una detallada descripción de los temas que se tratan:

🎬 Capítulos del video

00:00:00 Introducción y bienvenida

  • Presentación del evento y del ponente Giovanni Buitrago
  • Contexto sobre Avvale y la adquisición de YUBIC.

00:01:05 Qué es YUBIC y su propósito

  • Plataforma para hipercolaboración empresarial.
  • Integración de información no estructurada con sistemas ERP y CRM.

00:03:08 Soluciones modulares y microservicios

  • Gestión documental, automatización de procesos, facturación electrónica.
  • Adaptación a normativas fiscales en distintos países.

00:05:08 Capacidades y alcance de YUBIC

  • Datos de uso: documentos gestionados, clientes activos, facturas procesadas.
  • Infraestructura en la nube y escalabilidad.

00:06:15 Componentes de la plataforma YUBIC

  • Verticales como Appro and Seal, Invoice Management, Taylor.
  • Personalización y compatibilidad con SAP y Microsoft.

00:09:30 Objetivo: ayudar al knowledge worker

  • Reducción de tareas manuales y burocracia.
  • Mejora de la productividad mediante automatización.

00:16:00 Demostración: Jubic Appro and Seal

  • Flujo de firma y aprobación de documentos.
  • Tipos de firma: simple, avanzada, cualificada.
  • Auditoría y trazabilidad del proceso.

00:22:08 Demostración: Advance Supply Chain

  • Gestión de proveedores y documentación legal.
  • Creación de contratos, checklist documental y control de subcontratistas.

00:29:45 Demostración: Gestión documental

  • Expedientes conectados a ERP como SAP.
  • Control de versiones, referencias cruzadas y cronología de actividades.

00:31:00 Inteligencia artificial aplicada

  • Búsqueda inteligente de documentos.
  • Automatización de excepciones en facturación electrónica.

00:35:00 Integración con SAP y otros ERPs

  • Compatibilidad con Microsoft Dynamics, Oracle, AS400.
  • Servicios de extracción e interoperabilidad.

00:43:00 Proyectos actuales y roadmap

  • Preparación para Verifactu y Ley Crea y Crece.
  • Migración de gestores documentales obsoletos.
  • Aplicaciones de IA para automatización y eficiencia.

Por Redacción BI-Spain.com

