Yubiq: Gestión documental e IA para cumplimiento normativo (Demo)

Publicamos grabación de presentación+demo+entrevista a Giovanny Buitrago responsable de producto de Yubiq, una plataforma de gestión documental y automatización de procesos empresariales.
Yubiq es una solución de software de la consultora IT Avvale.
Giovanni explica cómo Yubiq permite la hipercolaboración entre sistemas y usuarios, integrando información no estructurada (como correos, PDFs, imágenes) con sistemas estructurados como ERP y CRM.
Se destacan soluciones específicas como Yubiq Approve and Seal para la firma de documentos, Yubiq Advanced Supply Chain para la gestión de proveedores, y herramientas de inteligencia artificial para automatizar procesos como la facturación electrónica. También se aborda el cumplimiento de normativas fiscales como Verifactu y la Ley Crea y Crece en España.
Ver el video:
Aquí tiene una detallada descripción de los temas que se tratan:
🎬 Capítulos del video
00:00:00 Introducción y bienvenida
- Presentación del evento y del ponente Giovanni Buitrago
- Contexto sobre Avvale y la adquisición de YUBIC.
00:01:05 Qué es YUBIC y su propósito
- Plataforma para hipercolaboración empresarial.
- Integración de información no estructurada con sistemas ERP y CRM.
00:03:08 Soluciones modulares y microservicios
- Gestión documental, automatización de procesos, facturación electrónica.
- Adaptación a normativas fiscales en distintos países.
00:05:08 Capacidades y alcance de YUBIC
- Datos de uso: documentos gestionados, clientes activos, facturas procesadas.
- Infraestructura en la nube y escalabilidad.
00:06:15 Componentes de la plataforma YUBIC
- Verticales como Appro and Seal, Invoice Management, Taylor.
- Personalización y compatibilidad con SAP y Microsoft.
00:09:30 Objetivo: ayudar al knowledge worker
- Reducción de tareas manuales y burocracia.
- Mejora de la productividad mediante automatización.
00:16:00 Demostración: Jubic Appro and Seal
- Flujo de firma y aprobación de documentos.
- Tipos de firma: simple, avanzada, cualificada.
- Auditoría y trazabilidad del proceso.
00:22:08 Demostración: Advance Supply Chain
- Gestión de proveedores y documentación legal.
- Creación de contratos, checklist documental y control de subcontratistas.
00:29:45 Demostración: Gestión documental
- Expedientes conectados a ERP como SAP.
- Control de versiones, referencias cruzadas y cronología de actividades.
00:31:00 Inteligencia artificial aplicada
- Búsqueda inteligente de documentos.
- Automatización de excepciones en facturación electrónica.
00:35:00 Integración con SAP y otros ERPs
- Compatibilidad con Microsoft Dynamics, Oracle, AS400.
- Servicios de extracción e interoperabilidad.
00:43:00 Proyectos actuales y roadmap
- Preparación para Verifactu y Ley Crea y Crece.
- Migración de gestores documentales obsoletos.
- Aplicaciones de IA para automatización y eficiencia.