Dell Technologies España celebra en Madrid su Dell Technologies Forum. AI Edition!

Dell Technologies España celebró ayer en Madrid su Dell Technologies Forum, AI Edition!, una conferencia…

Dell Technologies España celebró ayer en Madrid su Dell Technologies Forum, AI Edition!, una conferencia anual para partners, clientes e interesados en general que estuvo centrada en esta ocasión en la Inteligencia Artificial. Hay que tener en cuenta que Dell ofrece servicios de infraestructura para IA tanto en servidores, cloud como en el Edge (perimetral).

Dell Technologies diseñó una agenda con más de cuarenta conferencias en torno a cinco áreas clave: Inteligencia artificial, centro de datos moderno, puesto de trabajo moderno, multicloud & aas e innovación en el Edge. Asimismo, el evento ha contado con un área de exposición con más de 40 stands en la que Dell Technologies y su ecosistema de partners han mostrado a los asistentes cómo están aplicando con éxito tecnologías de vanguardia en proyectos reales.

Dell Technologies Forum, AI Edition! ha contado con el apoyo de Intel, Microsoft y NVIDIA como patrocinadores globales y con la presencia de otros proveedores tecnológicos líderes y partners de la compañía, como Ricoh, IPM, AMD, Atos, Broadcom, Nutanix, Omega Peripherals, Qualcomm, SCC, Software One, Telefónica Empresas, Arrow, Esprinet V-Valley, TD Synnex, Valorista, Anadat, Schneider Electric APC, DXC, Iberiza, Kioxia, Panduit, NTT Data, Red Hat, VisioTIC, Alhambra, Ilunion, ITwise, Main Memory y Orbit Consulting Group.

Tecnología líder con valores sociales

Esta nueva edición del Dell Technologies Forum ha dado comienzo con una sesión inaugural a cargo de María Antonia Rodríguez, directora general de Dell Technologies en España, que ha comenzado su intervención analizando el papel de la compañía en el entorno actual definido por la innovación y la IA.

“En Dell Technologies llevamos 40 años desarrollando tecnologías dirigidas a impulsar el progreso humano y ayudar a nuestros clientes a convertir sus ideas en innovación y en resultados. Durante este tiempo hemos sabido evolucionar y crecer para adaptarnos a las diferentes tendencias tecnológicas que han ido llegando: movilidad, virtualización, multi cloud… pero en estos momentos estamos siendo testigos del comienzo de una revolución con la IA que está cambiando la forma en que vivimos, trabajamos y hacemos negocios. En esta nueva realidad, Dell Technologies ya es el socio tecnológico end-to-end de confianza tanto para el presente como para el futuro”, ha afirmado la directora general de Dell Technologies.

Pero a Dell Technologies no solo le definen sus propuestas tecnológicas, sino también sus valores. “Nos sentimos muy orgullosos de poder decir que estamos acelerando la economía circular, promocionando la inclusión digital y creando una fuerza laboral integrada por todo tipo de personas. Todo ello es parte fundamental de nuestro carácter”, declara Rodríguez.

El 55% de las organizaciones están iniciando su viaje a la GenAI

La directora general de Dell Technologies en España también ha compartido con los asistentes la realidad de las empresas en su aproximación a la IA. “Nos encontramos en una etapa temprana. Según nuestro informe Innovation Catalyst, el 55% de las organizaciones españolas se encuentran al comienzo de su viaje hacia la GenAI. Estas compañías se están encontrado con grandes desafíos, que tienen que ver con la escasez de talento, el acceso a los datos, la privacidad y la gobernanza. Además, vemos que los responsables de negocio no están colaborando a nivel estratégico con los responsables de IT. Una gran parte de las organizaciones espera que la IA/GenAI pueda ayudarles a transformar su negocio mejorando su postura de seguridad, la experiencia de sus clientes y la productividad y eficiencia. Esto puede llegar a ser real, pero para conseguirlo los líderes de IT y de negocio deben alinear sus prioridades”.

María Antonia Rodríguez ha aconsejado a los líderes empresariales adoptar un enfoque centrado en las personas. “El déficit de talento puede combatirse con las herramientas de IA adecuadas y fomentando una asociación profunda entre humanos y máquinas”.

Finalmente, la directora general de Dell Technologies ha hecho hincapié en la importancia del dato, que es el diferenciador que permitirá maximizar el impacto de la IA. “Aquí aún nos queda mucho por hacer, ya que solo el 32% de las organizaciones españolas son capaces de transformar sus datos en información en tiempo real. Dell Technologies puede convertirse en el catalizador de la innovación de todas las organizaciones, ayudándoles a superar los retos, descubrir nuevas posibilidades y reducir el tiempo necesario para obtener valor”, ha concluido Rodríguez.

Cómo aplicar la IA con eficacia

En la sesión inaugural del evento también ha participado John Roese, Global Chief Technology Officer y Chief AI Officer de Dell Technologies, compartiendo su visión sobre la nueva era de IT en la que nos encontramos. “La innovación ha sido protagonista de nuestra cultura durante los últimos 40 años, por lo que en estos momentos nos sentimos como en casa… ​Sin embargo, la IA es totalmente diferente a cualquier otra tendencia del pasado, y solo prosperarán las organizaciones que sean capaces de descubrir su valor. Para ello, las empresas deben ser también conscientes del valor de sus datos, que son su propia singularidad y que de ningún modo pueden regalarse o ponerse en riesgo”.

John Roese también ha compartido algunas pautas que ayudarán a las organizaciones a aplicar la IA de forma eficaz:

Situar la computación donde se encuentran los datos. Esto conllevará menores costes, menor impacto energético y latencia y una mejor seguridad.

Cada empresa es única y la IA debe alinearse con la singularidad de cada una de ellas. Lo mejor es comenzar con poco, pero dejando la puerta abierta para que la IA sea protagonista en la mayoría de los sistemas IT en el futuro.

Nadie puede predecir la evolución de la IA más allá de dos años, por lo que adoptar un enfoque abierto y modular resulta clave para no acabar en un callejón sin salida. ​

Ningún proveedor puede ofrecer inteligencia artificial empresarial de principio a fin. Se necesitarán ecosistemas abiertos que trabajen de forma conjunta. ​

Cada tecnología de IA debe adaptarse al enfoque de seguridad de la empresa, cumplir con sus objetivos de sostenibilidad y funcionar dentro de su cultura. ​

​El directivo finalizó su intervención hablando de Dell AI Factory, una estrategia que reúne los componentes necesarios para adoptar e implementar la IA de forma correcta y coherente a cualquier escala y en cualquier ubicación.

Banda sonora impulsada por IA

La sesión plenaria de Dell Tecnologies Forum ha contado con un maestro de ceremonias de altura. Se trata de Lucas Vidal, compositor de reconocimiento internacional que cuenta en su haber con dos premios Goya, un Emmy y ha recibido el Premio Talento 2024 de la Academia de Televisión.

Lucas Vidal se ha encargado de componer en tiempo real la banda sonora de la edición española del Dell Technologies Forum, inspirándose en el contenido de las distintas ponencias y utilizando herramientas de IA. El músico interpretó la pieza resultante al final de la conferencia inaugural con una gran acogida por parte de los asistentes.

AI en Acción: Casos prácticos y desafíos actuales en empresas medianas

Esta edición del Dell Technologies Forum ha acogido también un almuerzo exclusivo centrado en las necesidades específicas de las empresas medianas a la hora de definir la estrategia de IA que puede impulsar su negocio al futuro. En este encuentro, un grupo de expertos han puesto de manifiesto los desafíos que se plantean a estas compañías en la era de la inteligencia artificial, se han mostrado fórmulas para aprovechar las nuevas soluciones tecnológicas y se han presentado casos prácticos de empresas de diferentes sectores.

Moderado por Gema Sanz Sanz, Directora de Relaciones Institucionales de Madrid Network, en este almuerzo han participado expertos de la talla de Miguel Otero, Matech Director y Partner en Jakala; María Eugenia Requena-Pérez, PhD Directora de Organización y Operaciones en Cella Medical Solutions; Pablo Haya, Director de Business & Language Analytics del Instituto de Ingeniería del Conocimiento y Rafael Aguado Salomón, Senior Manager Iberia Porfessional Services en Dell Technologies.

«Together in Technology»: Gestión del talento en la era de la IA

El poder de la tecnología para potenciar el talento y la DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) en las organizaciones ha sido el objetivo de un encuentro, en formato almuerzo, celebrado en seno de Dell Technologies Forum.

Juan Carlos Cubeiro, Presidente de About My Brain en Europa y Premio Nacional de Management, ha moderado un debate que ha girado en torno a la atracción, fidelización y desarrollo del talento y sobre el papel de la tecnología en la transformación cultural de las organizaciones y los equipos.

Entre los expertos que han participado en este debate destacan Adriana Bonezzi, Directora General de Marcas de Restauración; Antonio Pizarro, Head Sector Público en LinkedIn Iberia; Fernando de la Prieta Pintado, Delegado del Rector para Transformación Digital de la Universidad de Salamanca y Carmen García, Directora de Servicios en Dell Technologies.

Más información sobre Dell Technologies Forum AQUÍ.