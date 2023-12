8 factores a considerar antes de elegir un CMS Open Source para el entorno corporativo

Durante la última década, las compañías han incrementado la adopción de software open source (open source software, OSS) reemplazando, en muchas ocasiones, al software privativo tradicional. Y esto ha venido motivado, principalmente, por cuatro razones: el software open source ha adoptado un nivel de madurez mayor, la innovación conseguida a través del trabajo de una comunidad colaborativa es mayor que la conseguida por los equipos de desarrollo de las soluciones privativas, las soluciones open source presentan modelos de negocio que contemplan niveles de soporte más ventajosos para las organizaciones y, por último, hay que tener en cuenta que el coste total de adquisición (TCO, Total Cost of Ownership) de este tipo de software es menor que el de las soluciones privativas.

Este aumento en el nivel de adopción de los OSS genera una mayor variedad de soluciones para elegir, si bien es cierto que no todas tienen el nivel de calidad necesario para cubrir las expectativas del mercado corporativo. A continuación, se destacan ocho factores que se deben considerar antes de elegir un CMS open source para el entorno corporativo:

1. Cuando se hace referencia al término open source, ¿se está pensando en un software por el que no hay que pagar?

El software open source es conocido por el hecho ser libre; pero, tal y como reconoce la Free Software Foundation, este concepto hace referencia a su naturaleza, no a su gratuidad. Es decir, en un OSS los usuarios tienen derecho a hacer cambios y a distribuir el código fuente del producto: así, los creadores de proyectos OSS pueden facilitar el software cobrando el precio que se considere oportuno; pero siempre y cuando haya acceso al código fuente, podemos considerarlo como libre. Aclarando este concepto, es importante tener en cuenta que, cuando se empiecen a analizar las opciones de CMS open source, hay que tener en cuenta que el principal beneficio está en el acceso al código fuente, no al hecho de que no haya costes de licencias.

2. ¿Qué valor tiene la disponibilidad de una versión Enterprise de los productos open source?

Muchos fabricantes de tecnología crean una versión de su OSS diseñada especialmente para dar servicio a empresas, la cual ofrece funcionalidades extras, más seguridad y un servicio de soporte más completo de lo que se suele ofrecer a los usuarios comunes. Si la solución que se elige no tiene ninguna opción enterprise que aporte apoyo a nivel de soporte con la herramienta, se deberá planificar cómo gestionar este aspecto para asegurar el correcto funcionamiento de la solución a lo largo del tiempo.

El hecho de que el OSS esté en parte desarrollado y mantenido por una comunidad, hace que el producto tenga un precio más asequible que las soluciones privativas. Incluso, el coste adicional de adquirir su versión enterprise suele ser más económico que lo que supone adquirir las licencias de soluciones propietarias, lo que puede ser considerado como otro beneficio de los OSS.

3. ¿Cómo de activa es la comunidad del producto que se está valorando?

Uno de los beneficios más importantes del software open source es la innovación que es generada a través de la comunidad – pero para que esta innovación exista y sea real, es necesario tener una comunidad activa. Esto puede comprobarse consultando el volumen y la frecuencia con la que se publican aportaciones en los foros de la comunidad, aportaciones al código fuentes u otros canales de comunicación como Slack.

4. ¿Al equipo de desarrollo de la organización le satisface la solución que se está considerando?

Los CMSs open source son, por definición, extremadamente flexibles. Es decir, independientemente de la solución que se elija, se podrá diseñar para adaptarlo a las necesidades concretas. Sin embargo, si un equipo de desarrollo no está familiarizado con él, o bien prefiere otra solución de CMS en particular, conseguir desarrollar las funcionalidades que se necesiten puede ser un problema. Uno de los principales atractivos de las soluciones open source es que son más asequibles, pero si hay que formar a un equipo para trabajar con el CMS que se elija, o si la planificación de ejecución del proyecto se alarga en el tiempo, se tendrían que dedicar demasiados recursos para garantizar su viabilidad y esta ventaja desaparecería.

5. ¿A los usuarios finales les gusta la opción elegida?

Después de la fase inicial de desarrollo, aún habrá que mostrar al equipo de generación de contenido y a los administradores del site cómo utilizar la opción que se eligió. Muchos de los CMSs tienen demos interactivas que ofrecen a los usuarios una orientación sobre el sistema, lo que permitirá identificar los posibles pain points, de forma que el equipo de desarrollo pueda corregirlos o adaptar las funcionalidades a los requerimientos de la organización.

6. ¿Encaja el producto en la plataforma de la organización?

Muchos CMSs están evolucionando hacia plataformas de experiencia digital (Digital Experience Platforms, DXPs) e integrando funcionalidades que suelen estar más asociadas a los portales o a las plataformas de e-commerce. Las DXPs buscan atender a las necesidades de las empresas que se encuentran en su proceso de transformación digital y cuyo objetivo es ofrecer mejores experiencias al cliente. Se puede hacer frente a este desafío a través de distintos sistemas independientes, o a través de una suite que contemple todos los elementos y herramientas necesarias. En ambos casos, es importante que todos los componentes de la plataforma estén integrados y sean capaces de compartir los datos. Los CMSs son sistemas particularmente críticos para cualquier organización, debido a su necesidad de ofrecer los contenidos a través de cada canal lo más rápido posible, lo que requiere que las empresas eliminen los silos y agilicen los flujos de trabajo.

7. ¿El proveedor realiza un mantenimiento de las extensiones/plugins/módulos disponibles?

Mientras que los CMSs open source tienen un buen servicio de soporte para sus funcionalidades out-of-the-box, no siempre conservan el mismo grado de mantenimiento de las que se añaden a través de plugins o aplicaciones integradas, las cuáles pueden tener distintos niveles de soporte y seguridad que la propia solución. Es importante tener este factor en cuenta, pues el hecho de que el CMS open source ofrezca funcionalidades que se necesiten a través de aplicaciones de terceros, no implica que estos mantengan la calidad del soporte y las actualizaciones del software principal.

8. ¿Realmente necesita un CMS?

Debido a la popularidad de soluciones, muchos usuarios recomiendan el uso de un CMS open source para todos los tipos de sitios web. Sin embargo, es posible que ciertas categorías de software open source, como pueden ser las plataformas de portal, se ajusten mejor a unas necesidades concretas. Si una empresa está considerando optar por un CMS open source para el diseño de su website, debería tener en cuenta también todas las demás opciones del mercado y cuáles son los beneficios diferenciadores que le puede aportar para asegurar que está tomando la mejor decisión. Por ejemplo, si necesita gestionar diferentes roles y permisos de acceso, o tener disponibles flujos de trabajo, una plataforma de portal puede adaptarse mejor a sus necesidades.

Open Source, la clave de la Innovación Digital

El software open source es más flexible, asequible y permite desarrollar y mantener una innovación digital, esencial para mantenerse competitivo en un mercado cada vez más digitalizado. Un CMS debe formar parte de una plataforma más amplia, que una y enlace todas las herramientas necesarias para gestionar las experiencias digitales del negocio. Aunque el plan sea empezar con un proyecto más pequeño, las decisiones que se tomen respecto a la tecnología utilizada en una organización deben tener en cuenta la capacidad de escalabilidad y el nivel de soporte disponible. Los líderes digitales que eligen un software con estas características obtienen una capacidad de reacción más rápida ante nuevos retos y oportunidades, ya que no tienen la necesidad de estar buscando distintas soluciones para cada nueva idea o requerimiento del mercado.