Tendencias TI para 2025 según Unisys [Informe PDF]

Publicamos el informe de Unisys «Perspectivas principales de TI para 2025: Navegando el futuro de…

Publicamos el informe de Unisys «Perspectivas principales de TI para 2025: Navegando el futuro de la tecnología y los negocios». El informe analiza ocho tendencias clave que influirán en las decisiones empresariales para 2025. Destacamos:

Interacción humano-IA a través de lenguaje natural : Exploración de interfaces más intuitivas y cercanas entre humanos y máquinas.

: Exploración de interfaces más intuitivas y cercanas entre humanos y máquinas. Computación perimetral y modelos de lenguaje pequeños : Soluciones tecnológicas más eficientes y descentralizadas.

: Soluciones tecnológicas más eficientes y descentralizadas. Nube híbrida : La evolución de los entornos híbridos para gestionar datos y procesos en múltiples plataformas.

: La evolución de los entornos híbridos para gestionar datos y procesos en múltiples plataformas. Criptografía post-cuántica : Respuesta a los desafíos de seguridad generados por el avance de la computación cuántica.

: Respuesta a los desafíos de seguridad generados por el avance de la computación cuántica. Fuerza laboral habilitada para IA : La integración de IA para potenciar la productividad de los empleados.

: La integración de IA para potenciar la productividad de los empleados. Trabajo híbrido : Una transformación continua en la forma en que trabajamos, combinando presencialidad y remoto.

: Una transformación continua en la forma en que trabajamos, combinando presencialidad y remoto. IA energéticamente eficiente : Enfoque en el desarrollo de soluciones tecnológicas sostenibles.

: Enfoque en el desarrollo de soluciones tecnológicas sostenibles. Normas globales diversas para el cumplimiento de la IA: La adaptación a marcos regulatorios de IA en constante evolución.

Este documento subraya la necesidad de preparar estrategias alineadas con estas tendencias emergentes, proporcionando valiosa orientación para empresas que buscan mantener su relevancia en un entorno tecnológico dinámico.

Acceda al documento aquí:

En un mundo donde los avances tecnológicos marcan la pauta para el progreso empresarial, el informe «Top IT Insights for 2025: Navigating the Future of Technology and Business» de Unisys Corporation presenta una hoja de ruta esencial para líderes corporativos. A partir de ocho perspectivas clave, el informe expone cómo la inteligencia artificial (IA), la computación en la nube, la criptografía cuántica y otros desarrollos están transformando las estrategias empresariales. Este artículo profundiza en estas ideas y sugiere cómo las organizaciones pueden aprovecharlas para construir el éxito de manera sostenible en los años venideros.

1. Lenguaje natural: La interfaz intuitiva entre humanos y máquinas

La evolución de la interacción hombre-máquina está redefiniendo la productividad. Para 2025, la IA adoptará el lenguaje natural como estándar, desplazando la dependencia de instrucciones específicas o «prompts». Este cambio permitirá que las interfaces basadas en voz y gestos sean más accesibles y abiertas a una gama más amplia de usuarios. Las organizaciones deben integrar herramientas conversacionales, rediseñar procesos empresariales e identificar tareas que puedan beneficiarse de la automatización en lenguaje natural. Este movimiento hacia la intuición tecnológica promete simplificar la adopción de la IA .

2. Pequeños modelos de lenguaje y computación en el borde: Eficiencia local

Contrario a la tendencia de «más grande es mejor,» los modelos de lenguaje más pequeños, especializados y enfocados, demostrarán ser más efectivos en entornos empresariales específicos. Su implementación junto con la computación en el borde —donde los datos se procesan cerca del origen en lugar de depender del procesamiento remoto en la nube— reducirá costos, mejorará la latencia y proporcionará mayor seguridad. Las empresas deben identificar áreas sensibles para aplicar este enfoque híbrido y explorar soluciones que combinen recursos de borde y nube, optimizando la eficiencia operativa .

3. Nube híbrida: Decisiones estratégicas sobre migración

La era del «cloud-first» está evolucionando hacia un enfoque más matizado debido al aumento de costos asociados con la nube. Para 2025, las compañías redescubrirán los beneficios de las plataformas locales, aplicando un análisis detallado del valor frente al costo de cada carga de trabajo. Los líderes empresariales deben desarrollar criterios claros para decidir qué procesos se alojan en la nube y cuáles deben mantenerse en servidores locales. Este cambio estratégico requiere experiencia técnica para optimizar la infraestructura y mejorar los resultados comerciales .

4. Criptografía post-cuántica: Seguridad del futuro en el presente

La llegada de la computación cuántica representa tanto una amenaza como una oportunidad. Si bien estos sistemas prometen un enorme poder de procesamiento, también representan un riesgo significativo para la seguridad de los datos actuales. La adopción de estándares de criptografía post-cuántica se acelerará en 2025, mitigando los riesgos de que los datos cifrados en el presente sean descifrados por computadoras cuánticas en el futuro. Las organizaciones deben adoptar medidas proactivas para implementar estas nuevas técnicas, identificar sistemas críticos y establecer cronogramas de migración .

5. Talento de nivel inicial: Construyendo una fuerza laboral habilitada por IA

Los empleados con menos experiencia, a menudo denominados «nativos digitales,» son más propensos a adoptar herramientas de IA rápidamente, en comparación con sus contrapartes más experimentadas. Por lo tanto, las empresas deben priorizar la contratación en niveles iniciales, diseñar programas de capacitación en IA y crear relaciones de mentoría entre los empleados jóvenes y experimentados. Este enfoque asegura que se aprovechen tanto las perspectivas frescas como la experiencia probada, generando un lugar de trabajo ágil y adaptable .

6. Tres días en la oficina: El equilibrio óptimo del trabajo híbrido

El modelo híbrido de trabajo sigue consolidándose. Según insights recientes, tres días en la oficina representa el punto ideal, equilibrando la interacción cara a cara con la flexibilidad del trabajo remoto. Las organizaciones deben rediseñar espacios para fomentar la colaboración durante los días presenciales y fortalecer herramientas de conexión virtual para mantener la productividad. Adaptar la cultura laboral al modelo híbrido es clave para optimizar el rendimiento y la retención de empleados .

7. La eficiencia energética en la IA: Una ventaja competitiva

La creciente dependencia de modelos de IA cada vez más complejos ha resultado en un aumento significativo en el consumo de energía. Este factor, si no se aborda, amenaza con limitar el desarrollo de la IA. En 2025, la sostenibilidad jugará un rol crucial en las decisiones tecnológicas. Es esencial que las empresas implementen modelos de IA más eficientes, monitoricen su consumo energético y prioricen la sostenibilidad en sus estrategias de desarrollo .

8. Cumplimiento normativo global: Diversas normas, soluciones adaptables

El nacimiento de estándares regulatorios en torno a la IA está fragmentando el panorama del cumplimiento a nivel global. Las empresas se enfrentarán a requisitos regionales de soberanía de datos que desafían la tendencia histórica hacia la globalización de la nube. Crear marcos flexibles de gobernanza tecnológica y estrategias específicas para cada región permitirá a las organizaciones navegar este entorno fragmentado con éxito .

Mirando hacia adelante: Factores para el éxito organizacional

La adopción de estas tendencias no solo implica implementación tecnológica, sino también un cambio cultural y estratégico dentro de las organizaciones. Para garantizar un impacto duradero, las empresas deben centrarse en tres pilares principales:

Integración tecnológica y adaptación: Implementar IA, nube y seguridad cuántica con una planificación cuidadosa permite aprovechar al máximo las inversiones y construir resiliencia a medida que las tecnologías evolucionan . Evolución de la fuerza laboral: Aprovechar las capacidades de los nativos digitales junto con el talento experimentado, mientras se adapta el trabajo híbrido, es clave para fomentar la innovación y la eficiencia . Resiliencia operacional: Estar preparado para amenazas cuánticas, gestionar el consumo energético de la IA y cumplir con normativas locales fortalecerá la capacidad de una organización para prosperar frente a la incertidumbre .

Los líderes empresariales deben promover una cultura de aprendizaje continuo y comunicación efectiva, adaptándose de manera estratégica a los cambios constantes en el panorama tecnológico. Aquellos que actúen con rapidez y planificación tendrán la oportunidad de posicionarse como líderes en un mercado cada vez más competitivo y dinámico. La tecnología del futuro ya está aquí; la tarea ahora es integrarla de manera inteligente y sostenible .